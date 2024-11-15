Куда инвестировать в условиях падения рынка недвижимости. Рекомендации девелоперов

В условиях стагнации и неопределенности первичного рынка жилья, когда упал уровень продаж и темпы строительства почти во всех регионах Украины, вкладывать в недвижимость все равно выгодно.

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Рынок строительства кардинально перераспределился во время войны. Кроме Киева, появились другие реперные точки, в первую очередь на западе Украины, где активность работ выросла втрое. Это Ужгород, Ивано-Франковск, Львов. Объективно оказывает влияние на жизнедеятельность регионов приближенность к фронту. Это важно понимать, вкладывая в недвижимость.

Как отметили представители строительного рынка во время III Украинского строительного форума, у Харькова, Львова и Киева могут быть разные перспективы развития как во время, так и после войны.

Отвечая на вопрос, куда вложить $50 тыс на рынке недвижимости во время войны, СЕО "Сенсар девелопмент" Марк Марченко рекомендовал вкладывать деньги в новостройки в Ужгороде. "Такой доходности как там, нет ни в одном проекте Украины – мы прогнозируем доход на уровне 15-16% на аренде и 38-43% на росте цены за время строительства", — подчеркнул девелопер.

Застройщик связывает рост рынка с тем, что население Ужгорода масштабировалось с 97 тысяч до 220 тысяч. Вдобавок 250 крупных предприятий было релоцировано вместе с людьми. Сегодня в городе вакуум инфраструктурных проектов, в связи с чем строительство развивается бешеными темпами.

"Наша компания строит в Запорожье, в Киеве и в Ужгороде. Как свидетельствует аналитика, на 35-40 сделок в Закарпатье мы имеем одну сделку в Запорожье. А на 15 сделок — одну сделку в Киеве. Это ответ о том, что реально происходит сегодня на рынке", — объяснил Марченко.

Как и в мирное время, инвестор в своем выборе должен опираться на "три кита" объекта недвижимости: локацию, объект и управленческая компания, считает СЕО ODA Development Александр Селезнев.

"Это должно быть место, наполненное 10-20-50 лет, продукт, созданный по нормальным международным стандартам. Большое значение имеет и опыт управленческой компании", — подчеркнул застройщик.

Вице-президент по развитию инновационных парков UDP Виталий Мельник отметил, что кроме того, что "для всех очевидно, что инвестировать нужно в битокоин", в Украине можно выгодно уложиться в коммерческую недвижимость, например, в Киеве.

По его словам, как раз в момент падения сегодня можно найти хорошие лоты по цене минус 30-40-50% от рыночной. Такие объекты имеют хорошие перспективы роста после войны и могут давать текущую доходность 10-12% в аренде, убежден представитель UDP.

"Инвестировать в проекты, которые сейчас строятся по рыночной стоимости, нецелесообразно. За $50 тысяч можно найти небольшой крутой коммерческий проект и сдать его в аренду. Желательно, чтобы он был в хорошем состоянии и не нуждался в серьезных капиталовложениях", — пояснил Мельник.

Динамика продаж в Киеве и Львове в ноябре 2024-го. Инфографика: ЛУН

По убеждению основателя компании Smart Development Андрея Трухана, вкладывать нужно в рынок, где будет перспектива.

"Если это инвестор, я бы ему посоветовал защитить свои риски: вложить по $10 тысяч в пять разных объектов, чтобы диверсифицировать свою доходность. Другая история, если это человек, покупающий для себя. Тогда бы посоветовал смарт таунхаус за 50 -60 тысяч: загородное жилье – очень перспективное", – убежден Трухан.

В то же время, СЕО SAGA Development Андрей Вавриш считает, что любой инвестор должен смотреть не на текущую картину рынка, а на послевоенную перспективу.

"Лично я бы ничего не делал. Вкладывать даже $50 тысяч в какой-то регион я бы не советовал", — подчеркнул он.

Ведь рынок с большой вероятностью может снова перераспределиться – и в части активности строительства, и в части финансовых потоков.

"Даже на 1 млн кв. метров полученных разрешений на строительство на сегодняшний день не гарантирует Ужгороду постоянный рост. Во Львове такая же история. Когда закончится война, произойдет одновременная волна возвращения назад. Очевидно, что большая часть людей вернутся в Киев", — считает Вавриш .

По его убеждению, если смотреть на перспективу, центром притяжения для рынка будет Киев. Если будет возвращение людей, зависит, насколько будет велико это возвращение и от того как закончится война.