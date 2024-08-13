"Запасная" квартира на Бали. Где и за сколько украинцы покупают недвижимость за границей

Большинство выставленных сейчас на продажу квартир в Украине – это недвижимость украинцев, решивших не возвращаться домой. В то же время беженцы активно покупают жилье по всему миру.

Война вынудила украинцев искать, куда инвестировать в недвижимость с меньшими рисками. За это время они научились активно инвестировать в зарубежную недвижимость и уже успели вдвое поднять цены в Польше, в 2,5 раза – в Словакии.

Активно украинцы скупают недвижимость не только в соседних странах, но и в США и Канаде, Турции, Испании, Индонезии, Тайване.

Тренд последнего года — в странице-беженцы начали продавать недвижимость в Украине, чтобы купить себе жилье в Европе, рассказала Delo.ua директор агентства KDU Realty Group, консультант по инвестициям Елена Маленкова.

"По нашим данным, большинство продаж квартир в Украине – это об имуществе беженцев, которые вывозят валюту и покупают недвижимость за рубежом. Это подтверждает и рост в разы количества запросов на консультации о том, как легально вывести валюту из Украины", – рассказала Маленкова.

Бегство капитала. Кто покупает за границей и какую недвижимость ищут

Основная целевая аудитория зарубежных рынков недвижимости – украинцы, пытающиеся диверсифицировать активы, а также инвесторы, стремящиеся вложить средства и заработать, рассказал Delo.ua CEO&Founder агентства зарубежной недвижимости Deniz Estate Юрий Грушецкий.

"Есть клиенты, которые покупают для семьи – как дачу у моря и "запасной аэродром". Кстати, поляки, чехи, прибалты также покупают много недвижимости в Европе в том числе из-за того, что боятся войны, перестраховываются. Вторая часть наших клиентов — инвесторы, вкладывающие в зарубежную недвижимость на этапе строительства, как до войны это делали в Украине. Сейчас такие покупатели рассматривают зарубежную недвижимость как спокойную гавань, где можно зарабатывать без военных рисков, или для перепродажи, сдачи в аренду”, — подчеркнул директор. агентства.

По словам Елены Маленковой, в первый год войны, когда украинцы уехали за границу, ничего никто не покупал, ожидая возвращения домой. Однако, когда стало ясно, что война затягивается, сразу появились запросы о диверсификации рисков.

“У кого-то в Украине две квартиры. Одну из них продавали, покупали недвижимость в Польше, которая давала неплохие условия. Например, если 6 месяцев человек там жил и был трудоустроен, с официальными доходами, он мог получить кредит под 2%, как на вторичном, так и на первичном рынке – это только для украинцев были такие условия. Выгодные программы для покупки недвижимости нам также давала Чехия”, – объясняет риелтор.

Однако очень быстро после нарастающего украинского спроса в Польше цены, которые в начале войны были соразмерны украинским, выросли вдвое, а в Словакии — в 2,5 раза.

"Интерес к Словакии связан с тем, что от Братиславы до Вены всего час поездом. Поэтому у нас часто клиенты покупали недвижимость под Братиславой, а ребенок учился в Вене, где дорого не только покупать, но и снимать квартиру”, — подчеркнула Малинкова.

Кроме соседних стран украинцы начали скупать жилье в других странах Европы. Дорогие Норвегия, Швеция, Германия, Франция, хотя и хорошо принимали украинцев, большой популярностью не пользовались, тем более, что выяснилось, что за имущество нужно платить налоги уже в двух странах. Однако интересными оказались Хорватия, Черногория, Испания, Португалия.

Массовая покупка недвижимости за границей началась в течение последнего года войны, отмечают эксперты.

"80% наших клиентов — украинцы, которые выехали за границу и решили уже не возвращаться. Они продают квартиры в Украине и покупают за границей”, – пояснила Елена Маленкова.

Выбирая иностранную недвижимость, украинцы учитывают не только цены, ведь большинство европейских стран многим остаются не по карману, но и законодательство страны, ментальность, отношение к Украине.

Инвесторы, конечно, обращают внимание на растущие рынки. По словам Юрия Грушецкого, для таких клиентов предлагают Индонезию, Тайвань, где рынок растет быстрыми темпами. На Бали сегодня цены на апартаменты стартуют от $120 тыс, легко оформить имущество, хорошая доходность при сдаче в краткосрочную аренду – 12-15%. Власти начали продвигать остров и дают зеленый свет любым инвесторам.

Инфографика: Deniz Estate

"Девелоперы предлагают очень амбициозные проекты на Бали. Не только украинцы — многие американцы и европейцы инвестируют именно в Бали. Также претенциозные проекты предлагает Таиланд — на острове Пхукет средняя стоимость квадратного метра стоит $2,5 тысяч, то есть за $80 тысяч можно купить полностью готовые к проживанию апартаменты", — объяснил директор АН.

Топ-5 стран, которые выбирают украинцы для покупки недвижимости

В прошлом году большой популярностью пользовалась среди украинцев Турция — она лидировала в рейтинге стран для покупки имущества. Однако туда нахлынули и бежавшие от войны россияне, скупая все подряд. В результате рынок перегрелся, цены выросли, а власти, испуганные большим потоком мигрантов, отменили лояльные виды на жительство и приняли ряд сдерживающих для рынка законов. К тому же Эрдоган начал поддерживать радикальный исламизм, что окончательно отбил желание у украинцев инвестировать в турецкую недвижимость, пояснила Елена Маленкова.

Иллюстрация: скрин объявлений о продаже турецкой недвижимости на OLX.

Сегодня Турция потеряла лидерские позиции – из-за роста цены , инфляции, да и рынок находится в полурецессии. Однако для некоторых инвесторов рынок все еще остается привлекательным. Даже сейчас в Турции можно купить квартиру в 500 м от моря, с видом за $80-100 тысяч – это с ремонтом, мебелью, инфраструктурой, бассейном”, – уточнил Юрий Грушецкий.

По его словам, преимуществами рынка недвижимости Турции являются:

невысокий порог входа;

несложное оформление;

не слишком высокие налоги;

правительство не требует подтверждения происхождения средств.

Оформление турецкой первички длится 2-3 дня. Доход от аренды 5-12% годовых, 25-45% – от перепродажи. Экономический рост недвижимости – 10-15% в год.

Однако на третьем году войны украинцы начали отдавать предпочтение Испании. По данным опрошенных агентств, в южноевропейской стране купили жилье 70% их клиентов, 30% остальных ориентировались на другие направления: Турция, Индонезия, Польша, США и другие страны.

Инфографика: Deniz Estate

В Испании, правда, доходность невысокая, прибыль от аренды ниже, чем в Украине, – в районе 5-7% на вложенный капитал. Однако здесь стабильный рынок и отличный климат: 280 солнечных дней, и вся Европа сюда приезжает в отпуска и по выходным, поэтому можно зарабатывать и на посуточной аренде.

Мы работаем с регионом Коста-Бланка, где цены достаточно доступны. На вторичном рынке цены стартуют от 60 тысяч евро и от 170 тысяч для новостроек. Однако 60 тысяч – это об объекте в не очень благополучном районе и квартира нуждается в ремонте. Средний чек на вторичный объект – 100-150 тысяч евро – это будет 2- или 3-спальная квартира на 70-80 кв.м в таких городах, как Торревьеха или Аликанте”, — подчеркнул Юрий Грушецкий.

В новостройках средний чек – 200 тысяч евро. Бывают и кейсы на 150 тысяч, однако очень редко. Приятным бонусом является то, что в Испании в эту цену входит ремонт – со встроенной кухней и санузлом, часто еще и с паркоместом и большой кладовой. К тому же все проекты сдаются с инфраструктурой отдыха — закрытые ЖК с бассейном, современным спортзалом.

Украинцы также тщательно изучают объекты в соседних Польше, Чехии – здесь цены стартуют от 2,5 тыс. евро за квадратный метр на вторичном рынке. Квадрат в новостройке будет стоить от 3,5 тыс. евро, однако все квартиры сдаются полностью с ремонтом — не в бетоне.

Топ-5 стран, в которых украинцы сегодня покупают недвижимость, выглядит следующим образом:

Испания: от 170 тысяч евро для новостроек; Турция : квартира на первичном рынке – от $100 тысяч; Португалия – от 200 тысяч евро; Польша – от 180 тысяч евро в новостройках; Индонезия: апартаменты в новых ЖК Бали от $120 тысяч.

Иллюстрация: продажа недвижимости на OLX, раньше Slando.

Сюрпризы зарубежной недвижимости

Из особенностей покупки за рубежом – оформление недвижимости и налоги. В той же Испании, чтобы купить объект недвижимости, нужно дополнительно уплатить налог в 10%, а также плюс 2-3% за оформление. Также в Испании запрещена спекуляция с недвижимостью — здесь, в частности, нет переуступки, как в Украине: подписал инвестиционный договор и перепродал, не оформляя право собственности. Здесь нужно оформить собственность, оплатить налог и хоть завтра иди продавай.

Основная стратегия для покупки имущества в Испании – купить квартиру на этапе строительства, когда цены ниже, оформить право собственности, докупить мебель и технику после сдачи объекта в эксплуатацию и сдать квартиру в аренду. При этом владельцы могут приезжать на отдых 1-2 месяца, предупредив заранее компанию-управителя.

Строительный рынок тоже кардинально отличается от украинского. Во-первых, здесь очень выгодная рассрочка. Стандартные условия: первый взнос 30%, 20% в течение строительства, остальные 50% оплачиваются после акта приема-передачи квартиры. Во-вторых, объекты сдаются вовремя, ведь при задержке законом прописаны очень высокие штрафы. К тому же, девелоперы строят за свой счет или берут ссуды в банке, объясняет Грушецкий.

Важный вопрос для украинцев – как оплачивать недвижимость.

"Если покупать недвижимость в европейских странах, тогда это должны быть полностью легализованы средства и документы. При чем средства должны быть в европейских банках. В Турции или на Бали нет такого придирчивого финансового мониторинга, можно платить наличными или от третьих лиц. Более того, за проекты на Бали можно рассчитаться в гривне — по украинским аккаунтам", — объясняет Елена Маленкова.

По ее словам, украинцы принимают решение на основе этих правил, а также налогов.

Кроме того, на Бали, кроме того, что налоги небольшие и высокая рентабельность, власти дают защищенный титул собственности, чего в Украине никогда не было.

"Это британское законодательство, которым пользуются североамериканские штаты, Канада, Британия и все их бывшие доминионы. То есть вы покупаете квартиру, а она является проекцией в земельной книге. За это государство выдает ордер с гербовой печатью, который гарантирует вам право собственности. И никакой "урюпинский суд" вас не лишит этого права собственности", — отмечает риелтор.

По ее словам, у нас, если вы покупаете квартиру до ввода дома в эксплуатацию, все квадратные метры принадлежат застройщику, а инвестор не имеет на них никаких прав. В мире давно действуют цивилизованные законы о собственности — это намного больше нравится украинцам.

Цены на жилье в европейских странах в июле 2024 г.

Самое дорогое жилье в Европе в скандинавских странах, Швейцарии и Британии. Здесь цены на квадратный метр за жилье в центре города стоят не 2 тысячи евро, как в Киеве, а десятки тысяч, свидетельствует статистика Numbeo — крупнейшей в мире базы данных о стоимости жизни, в том числе недвижимости.

Город Средняя цена за 1 кв. метр квартиры в центре города в августе 2024 года, в евро Цюрих, Швейцария 27 094 Женева, Швейцария 20 870 Базель, Швейцария 18 762 Лондон, Великобритания 16 880 Берн, Швейцария 13 821 Париж, Франция 12 360 Мюнхен, Германия 12 097 Люксембург, Люксембург 11 428 Амстердам, Нидерланды 10 317 Стокгольм, Швеция 9 476

Самое дешевое жилье в восточноевропейских городах: Кишинев (Молдова) – 1686 евро за кв.метр, Сибиу (Румыния) – 1825 евро, Плодов и Бургас (Болгария) – 1923 и 1950 евро за кв.метр, Приштина (Косово) – 21 Скопье (Северная Македония) – 2169 евро, Лодзь – и Щецин (Польша) – 2252 евро и 2410 евро за кв.м, Нис (Сербия) – 2309 евро, Острава (Чехия) – 2319 евро, Дебрецин (Венгрия) – 2389 евро за кв. метр.

Киев в перечне 129 городов Европы занимает 100-ю позицию со стоимостью 2430 евро за квадратный метр жилья в центре столицы.