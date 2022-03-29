Как украинцу открыть бизнес в Польше: изучаем польскую налоговую систему

Глава Ассоциации украинского бизнеса в Польше Ярослав Романчук на RAU-вебинаре рассказал, что нужно украинцу, чтобы открыть бизнес в Польше и с какими системами налогообложения при этом придется иметь дело.

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На протяжении многих лет Польша демонстрирует стабильную экономику, развитие которой постоянно стимулируется ЕС и инвесторами. Например, один из таких стимулов произошел в 2021 году, когда ЕС профинансировал в Польше программу развития бизнеса на период до 2027 года.

По словам председателя совета по Ассоциации украинского бизнеса в Польше Ярослава Романчука, в Польше очень большой и очень конкурентный рынок, но страна, тем не менее, считается очень благоприятной с точки зрения условий для ведения бизнеса. Например, согласно анализу Ассоциации украинского бизнеса в Польше, в радиусе 1 тысячи километров от Варшавы находится 250 млн потребителей. А в радиусе 2 тысячи километров от Варшавы - 550 млн потребителей.

Но когда на польский рынок пытаются выйти украинцы, они совершают типичные ошибки. По статистике Ассоциации только 30% новых компаний нашли себя на рынке этой страны, около 40% работают с разными финансовыми показателями, но шанс закрепиться в Польше у них, тем не менее, есть. А порядка украинских компаний 35% так и не смогли начать полноценную работу у поляков.

Ярослав Романчук считает, что 2014-2015 годы были эмоциональными годами, когда одни украинцы думали, что раз они работают в Украине, то они могут зайти на польский рынок не делая анализ рынка. Когда другие говорили, что, если в Украине бизнес не получился, то эта бизнес-модель может заработать в Польше. Но на самом деле это не так, поэтому украинскому предпринимателю нужно понимать, что в Польше есть конкуренция и свои особенности рынка. Поэтому перенос украинской бизнес-модели на польский рынок является ошибочным.

С какими вопросами украинские предприниматели чаще всего обращаются за помощью в Польше

В середине марта была встреча Ассоциации украинского бизнеса в Польше с Министерство развития и технологий, в рамках которой обсуждался вопрос, как на законодательном уровне Польша может упростить процедуру помощи бизнесу. По итогам разговора было принято решение прописать предложения для власти, чтобы был создан соответсвующий законопроект, согласно которому полякам и украинцам будет легче вести бизнес в Польше.

Ярослав Романчук рассказал, что чаще всего украинцы обращаются в Ассоциацию за помощью оформления бизнеса и как выйти на сам рынок со своим продуктом. С таким вопросом украинский предприниматель также может обратиться в центры обслуживания бизнеса, которые в будущем будут востребованы среди украинского народа. Поэтому таких центров будет открываться все больше.

Для того, чтобы зарегистрировать компанию в Польше, необходимо получить PESEL, то есть идентификационный номер. Для его оформления требуется физическое присутствие украинца, однако сейчас польское правительство предоставило возможность оформлять его дистанционно. При этом не имеет значение в каком статусе украинец пересек границу Польши (в статусе беженца или нет), он все равно сможет воспользоваться всеми привилегиями для ведения бизнеса в Польше.

В большинстве случае в Польше компании регистрируют как "ООО". После регистрации предприниматель получает доступ к электронной подписи.

Далее предпринимателю нужно открыть счет в банке. Для этого в банке требуется личное присутствие предпринимателя с членом правления компании. В отличие от Украины, то членом правления может быть не основатель компании.

Еще один вопрос, который волнует украинский бизнес это поиск офисного помещения для сотрудников уже зарегистрированной компании. Для решения такого запроса польское Агентство иностранных инвестиций и торговли приняло решение и создало новый проект, который предоставляет украинцам бесплатный коворкинг, который предприниматели могут использовать для временного офиса с последующим бесплатным бронированием сроком еще на 3 месяца.

Касательно найма сотрудников, то в новосозданную компанию есть возможность нанимать студентов, так как в Польше учатся примерно 50 тысяч студентов, среди которых есть те, кто ищет себе работу. В Польше для студентов из разных ВУЗов есть специальные программы стажировки на полный или не полный рабочий день.

Налоговая система Польши

Если мы говорим о налоговой системе Польши, то все хозяйственные субъекты являются плательщиками НДС. Общая ставка налога на добавленную стоимость составляет 23%.

Также Польшей было принято решение с 1 января этого года снизить налоговую нагрузку НДС на топливо и природный газ - до 8%, на продукты питания - до 0%, а на электроэнергию - до 5%. Касательно оплаты пенсионного фонда, то в Польше ставка составляет в среднем от 37%.

Также Польша прировняла украинских предпринимателей к польским. Это дает возможность оформлять предпринимательскую деятельность как ФОП. Для ФОП в Польше работает две системы налогообложения. Первый вариант - налог на доход в размере 17% с учетом, что доход не будет превышать 120 тысяч злотых за год. Если порог превышен, то нужно будет заплатить налогов в размере 32% от дохода за год.

Вторая система - линейная ставка налога на доход для ФОП в размере 19%. При этом нет никакого порога на доход. Однако стоит учитывать, что в Польше ФОП несет ответственность всем своим имуществом.