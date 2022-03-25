Как открыть бизнес в Польше и найти покупателя на локальном рынке

Как и какой бизнес могут открыть украинцы в Польше, на что стоит обратить внимание при поиске помещений и чем польские потребители отличаются от украинских — на RAU-вебинаре рассказали предпринимательница Инна Яровая и главный операционный директор компании Newgate Investment Антон Гриценко.

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Предпринимательница Инна Яровая со своим супругом живут в Польше более 6 лет и ведут там свой бизнес. Сначала семейная пара из Украины запустила сеть кофеен Dobro&Dobro и продолжают развивать ее по франшизе. Затем предприниматели открыли суши-бар Sushi:Sushi Cafe и Prosecco oyster bar. Во время RAU-вебинара Инна рассказала о трендах в сфере HoReCa в Польше, которые могут быть полезны украинцам, планирующим сегодня там запустить свой бизнес.

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С 2020 года замечен рост предложений коммерческих помещений для аренды под бизнес. По ее словам, если раньше подходящие помещения нужно было активно искать, то сейчас для поиска не нужно прилагать больших усилий и не нужно привлекать риелторов, так как за эти годы рынок перестал быть перегруженным. Предпринимательница считает, что наличие большого количества свободных коммерческих площадей связано с пандемией, из-за которой много бизнесов закрылось и площади сейчас пустуют.

"Мы не работаем с риелторами, которые берут комиссию за найденное помещение. За 6 лет наш опыт с такими риелторами был провальным, так как ни одно подходящее помещение мы не смогли найти с их помощью. У нас очень успешное сотрудничество с агентствами, которым мы презентуем свой концепт заведения и технические требования к помещению. Такая коллаборация очень успешная", — говорит Инна.

Существенно снизились цены на коммерческие помещения. Так, если до пандемии в центральных торговых центрах Варшавы арендная ставка была 120 евро за квадратный метр, то сейчас в этих же ТЦ стоимость аренды помещений в два раза меньше. Плюс арендодатели готовы еще снижать цены. Такая же тенденция и в бизнес-центрах. Низкая стоимость коммерческих помещений также связана с пандемией, так как из-за СOVID-19 в ТЦ и БЦ снизился трафик посетителей.

Сейчас в Польше очень популярна практика платить за аренду процент от оборота. Если в 2019 году никто не хотел соглашаться на такие условия, то сейчас таких арендодателей становится все больше. Особенно на такую сделку соглашаются в новостройках класса А и В, а также в ТРЦ. Это значит, что рынок готов слушать предпринимателей, которые хотят снять помещение на выгодных условиях, чтобы открыть бизнес в Польше.

Также есть тренд, когда в недостроенных домах или ТРЦ можно просить у арендодателей скидку на обустройство торговой площади.

При этом есть сложность в процессе самих торгов за помещение. По словам предпринимательницы, порой требуется от 6 месяцев до года, чтобы договориться о выгодных условиях аренды.

В заключение Инна добавила, что самая большая ошибка украинского предпринимателя, который выходит на рынок Польши, — это уверенность в том, что потребительские предпочтения поляков и украинцев сильно похожи. Но на самом деле есть разница в бизнес-коммуникации, покупательских традициях поляков, требованиях клиента, различие цены и маркетинговых стратегий. В общем, абсолютно во всем.

"За 6 лет ведения бизнеса в Польше я каждый день открываю для себя нового потребителя. А когда мы начали проводить свои исследования рынка, потребителя и маркетинга, то пришлось полностью перестраивать бюджеты, так как благодаря исследованиям много чего поняли. Чтобы работать в Польше для польского населения, тут нужно жить и понимать чем больше, тем лучше", — заверила она.

О трендах бизнеса в Польше также рассказал главный операционный директор компании Newgate Investment Антон Гриценко.

По словам Антона Гриценко, польский рынок нужно понимать, в том числе его насыщение и покупательский спрос. Польский рынок кардинально отличается от украинского рынка.

"В Украине существует дефицит торговых площадей, и насыщение происходит сначала в городах-миллионниках, а потом в областных центрах, и то не во всех. Когда мы говорим о небольших городах, там вообще сложно открыть какую-то торговую точку. В Польше другая ситуация. Здесь большое насыщение торговыми центрами, шопинг-парками, стрит-ритейлом, и люди не боятся инвестировать в строительство торговых центров даже в городах с населением 20-30 тысяч человек. В Украине это кажется нереальным", — рассказал Антон.

Благодаря такой тенденции у предпринимателя есть возможность построить большую сеть магазинов с более чем 1 тысячей торговых точек по стране. Плюс ко всему в Польше высокая покупательная способность, поэтому есть возможность торговать высокомаржинальными товарами.

При этом стоит учитывать высокую конкуренцию в ритейле. Пандемия привела к тому, что ряды предпринимателей, которые торговали в среднем сегменте, поредели, а на плаву остались сильнейшие, хотя и у них есть определенные проблемы. А те, у кого дела были похуже, сейчас сталкиваются с проблемами с наполняемостью товарами и арендодателями.

"Сейчас многие ритейлеры выходят из шопинг-центров, чтобы диверсифицировать свои риски. Или параллельно открывают свои магазины в шопинг-парках", — добавил он.

Что касается подписания контрактов с арендодателем, то стоит обращать внимание на следующее. Например, если это шопинг-парк, то из договора следует убирать статью расхода на маркетинг, а также стоит обратить внимание на условия оплаты коммунальных услуг. Изначально предприниматель может платить фиксированную сумму за коммунальные услуги, а с определенного месяца оплачивать по счетчикам. Однако в шопинг-центрах сегмента прайм сложно подписать такой контракт. Поэтому нужно понимать, в какой сегмент вы заходите и насколько ваш товар ему соответствует.