Аптеки, заправки и супермаркеты: где и как снять деньги на кассе

Карта картой, а наличные все равно нужны – с каждым днем все больше ритейлеров объединяют усилия, чтобы помочь украинцам решить эту проблему. Delo.ua публикует наиболее актуальные инструкции и список торговых точек, где снять наличные с банковской карты сегодня можно легко и быстро.

Неработающие банкоматы и потребность в наличных в военное время побуждают ритейлеров запускать новые опции — выдачу наличных денег на кассе. Сегодня это можно сделать на кассах работающих супермаркетов, аптек и АЗС при условии, что вы там что-либо покупаете.

В каких магазинах и сколько денег можно снять на кассе

Возможность снять наличные первой в конце февраля запустила Fozzy Group — сделать это можно на кассах в "Сiльпо", "Thrash! Траш!" и "Фора".

В сети супермаркетов "Сiльпо" снять деньги на кассе можно с 26 февраля. Доступная для снятия сумма — до 6 000 гривен в одном чеке.

Во всех работающих маркетах "Thrash! Траш!" также есть возможность снять до 6 000 гривен в одном чеке. Оплачивая покупку на кассе картой, нужно сообщить кассиру о том, что вы планируете снять необходимую сумму.

В этой продуктовой сети операции с увеличенным лимитом поддерживают все карты MasterCard. С карт Visa по-прежнему можно снять сумму до 500 гривен за одну транзакцию, но их может быть несколько.

В магазинах "Фора" также можно снять деньги на кассе, однако возможны трудности, если недостаточно наличных денег в кассе или из-за технических неисправностей в работе терминалов.

Чтобы снять наличные деньги в "Фора", нужно выбрать товар на любую сумму, перед оплатой сообщить кассиру о желании снять деньги на кассе магазина. Затем нужно оплатить покупку картой Mastercard или Visa и получить деньги вместе с покупкой. Сеть предоставляет возможность снять до 6 000 гривен в одном чеке.

С 1 марта можно снять деньги на кассе и в "АТБ-Маркет". Каждый покупатель магазина может снять на кассе до 6 000 гривен наличными с платежной карты любого банка при условии безналичной оплаты на любую сумму. На кассах магазинов, где выдают наличные, размещены соответствующие объявления о возможности воспользоваться этой услугой.

С 7 марта в Ашан также можно снять деньги на кассе. Так, максимальная сумма на 1 чек – 6 000 гривен. Услуга уже доступна в магазинах: Ашан Кольцевая (Киев), Ашан Сокольники (Львов), Ашан Чорновила (Львов), Ашан Южный (Львов), Ашан Левобережный (Днепр), Ашан Звездный (Днепр), Ашан Киевская (Житомир) и Ашан Хотинская (Черновцы). В дальнейшем компания планирует подключать и другие магазины.

С 9 марта снятие наличных на кассе запустили в торговых центрах "Эпицентр" и "Новая Линия" в разных регионах Украины. Покупатели ТЦ при необходимости могут снять наличные деньги на кассах при расчете за приобретенный товар. Максимальный лимит снятия наличных с карт Visa и MasterCard составляет 6 000 гривен за одну операцию.

На обычных кассах и на кассах самообслуживания магазинов NOVUS также можно обналичить деньги. Продуктовая сеть обналичивает до 6 000 гривен на линейных кассах, а до 1 000 гривен на кассах самообслуживания. Для этого нужно совершить покупку на любую сумму. В компании отметили, что для поиска ближайшего работающего магазина нужно позвонить в колл-центр сети.

В свою очередь на кассах VARUS тоже можно снять до 6 000 гривен. Ритейлер работает с картами всех банков.

Снять деньги на кассе в аптеке

Помимо продуктовых супермаркетах обналичить деньги можно на кассе в аптеках. Эту услугу предлагают в аптеках АНЦ, Копейка, 911, Шар@, Аптека Оптовых Цен, Аптека 03, Аптека низкие цены №1, Дешево, Партнер, Первая Аптека, Белая Ромашка. Как и в супермаркетах, снять можно до 6 000 гривен при условии, что вы что-то покупаете. О желании обналичить деньги нужно сообщить фармацевту перед оплатой картой.

В АНЦ отметили, что с начала войны уже 60 тысяч человек по всей Украине получили наличные через кассы аптек сети.

На каких АЗС можно снять наличные

Снимать наличные также можно в сети АЗС ОККО. На заправках эта услуга работает по такому же принципу, как в супермаркетах и аптеках. За один чек можно снять до 6 000 гривен. Если нужна большая сумма, придется сделать еще одну покупку. Чтобы узнать, на какой из ближайших заправок ОККО есть такая возможность, нужно позвонить на горячую линию и уточнить адрес заправки, так как эта опция доступна не на всех заправках сети.

Также наличные можно снять на АЗС БРСМ-Нафта, WOG и Укрнафта. Процесс и сумма, которую можно снять на кассе, везде одинаковы.