"Ашан" возобновил доставку продуктов: в каких городах можно воспользоваться услугой

Заказать можно любые продукты и товары, кроме свежих овощей.

Продуктовая сеть "Ашан" возобновила собственную доставку auchan.zakaz.ua. Заказать можно продукты непродуктовой и продуктовой группы, кроме свежих овощей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Доставка будет осуществляться по всей Украине через работающие отделения "Новой почты".

Также "Ашан" осуществляет адресную доставку через Zakaz.ua. Пока эта услуга доступна только Львову и Черновцам. Но в ближайшие дни появятся еще дополнительные города.

Также доставка курьерами Glovo из "Ашана" работает в Киеве, Запорожье, во Львове, в Днепре и Одессе.

В компании отметили, что за обновлением информации нужно следить на официальной странице ритейлера в социальных сетях.

Напомним, что продукция Roshen и "Наша Ряба" возвращается в магазины АТБ.