Glovo возобновил работу в Киеве: что можно заказать

Сервис возобновил работу в столице и еще в 19 городах Украины после вынужденного перерыва в связи с нападением России на Украину 24 февраля.

Компания Glovo вновь открыла сервисы в 20 городах Украины, включая Киев. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, курьеры испанского сервиса доставки теперь будут доставлять в столице товары первой необходимости из ассортимента аптек, продуктовых магазинов и партнерских ресторанов.

В Киеве с 9 марта пользователи уже могут заказать необходимое через бабблы "Супермаркеты", "Еда", "Магазины", "Glovo Express". В приложении уже представлены супермаркеты Varus, "ЕКО маркет", Eva, а со временем подключаться и другие торговые сети. Сервис уже ведет переговоры с магазинами по подключению к платформе с 0% комиссией.

Для заказа с микрофулфилмент-центров Glovo Express компания расширила радиусы доставки, чтобы максимально покрыть Киев и расширить возможности киевлян для заказа.

Кроме этого, для киевлян в приложении Glovo действует баббл "Здоровье" с контактными телефонами врачей разного профиля для бесплатных консультаций. В ближайшее время эта опция станет доступной на территории всей Украины.

На прошлой неделе компания сделала доступным свой сервис в ограниченном режиме (с 10:00 до 18:00) в городах западной и частично центральной Украины, а также в нескольких районах Киева. На данный момент время работы в разных городах отличается в соответствии с местными комендантскими часами. В Киеве сервис Glovo работает с 10.00 до 18.00.

В компании отметили, что при воздушной тревоге приложение автоматически прекращает работу и возобновляется после ее окончания. Во время тревоги все заказы отменяются, а деньги возвращаются пользователям.

В компании добавили, что все подключенные к платформе курьеры имеют локальное и международное страхование и в случае несчастного случая могут получить компенсацию медицинских расходов.

При этом операционный доход Glovo от доставки для пользователей будет перечислен украинской общественной организации "Вернись живим".

Напомним, что деньги с "еПоддержки" также можно потратить на помощь украинской армии в фонд "Вернись живым".