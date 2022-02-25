"Вернись живым": деньги с "еПоддержки" можно потратить на помощь украинской армии

Можно перевести всю сумму выплаты в 1000 гривен или остаток, который есть на банковской карте.

Минцифры запустили новую услугу. Так, теперь деньги с "еПоддержки" можно потратить на помощь украинской армии.

Средства можно перевести через Portmone — всю сумму выплаты в 1000 гривен или остаток, который есть на банковской карте.

Сделать это можно по ссылке.

"В очень непростое для нас время важно поддерживать тех, кто с оружием в руках защищает Украину от российских войск", — написал Федоров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что вклады украинцев на нужды армии бьют рекорды. Украинцы еще 23 февраля собрали 20,5 млн гривен в помощь украинской армии через фонд "Повернись живим". За сутки собрали больше, чем за весь год.

Также можно перевести средства через поддержку, если есть карта Монобанка, ПриватБанка или Альфа-Банка. Ожидается, что все остальные банки тоже присоединятся к инициативе в ближайшее время.

Воспользоваться поддержкой можно, если у есть "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дiя".

Напомним, что 24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение.