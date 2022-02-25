"Повернись живим": гроші з "єПідтримки" можна витратити на допомогу українській армії

Можна переказати всю суму виплати в 1000 гривень або залишок, який є на банківській картці.

Мінцифри запустили нову послугу. Так, тепер гроші з "епідтримки" можна витратити на допомогу українській армії.

Кошти можна переказати через Portmone — усю суму виплати 1000 гривень або залишок, який є на банківській картці.

Зробити це можна за посиланням.

"У дуже непростий для нас час важливо підтримувати тих, хто зі зброєю в руках захищає Україну від російських військ", — написав Федоров у своєму телеграм-каналі .

Він наголосив, що вклади українців на потреби армії б'ють рекорди. Українці ще 23 лютого зібрали 20,5 млн гривень на допомогу українській армії через фонд "Повернись живим". За добу зібрали більше, ніж за весь рік.

Також можна переказати кошти через підтримку, якщо є картка Монобанку, ПриватБанку або Альфа-Банку. Очікується, що всі інші банки також приєднаються до ініціативи найближчим часом.

Скористатися підтримкою можна, якщо є "зелений" COVID-сертифікат у додатку "Дiя".

Нагадаємо, що 24 лютого о 5-й годині ранку почалася війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України. Війська Російської Федерації зробили масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила військовий стан.