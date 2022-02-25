Из-за военного обстрела пострадали два иностранных судна, стоящих в портах Черного моря: подробности

В порту “Южный”, расположенном в Черном море в районе Одессы, попали под ракетный обстрел два судна — под флагом Панамы и Молдовы. Пожары на судах ликвидируют, но экипаж частично в тяжелом состоянии.

В порту“ Южный” на Черном море в Одесской области обстреляли два иностранных судна. Первое — судно Namura Queen под флагом Панамы, которое направлялось в порт на погрузку зерна в порт.

По информации поста регулирования движения судов и службы капитана порта, в 12:55 на якорной стоянке в кормовую часть этого судна попала ракета. Случился пожар, но сейчас ситуация под контролем.

Второе судно — Millennium Spirit под флагом Молдовы. Когда его обстрелял российский военный корабль, оно перевозило 600 тонн мазута и дизеля и находилось на стоянке в порту. Случился пожар, который мог бы привести к взрыву и экологической катастрофе. На данный момент членам экипажа оказывают медпомощь: двое в тяжелом состоянии, в том числе капитан судна. Он обгорел, и у него сломана рука.

Напомним, вчера в 50 морских милях к югу от Одессы российский снаряд прилетел в трюм турецкого корабля "Юпитер" (под флагом Маршалловых островов), направляющегося из Одессы в Румынию. Но, к счастью, никто из 30 членов экипажа не пострадал.