Через військовий обстріл постраждали два іноземні судна, що стоять у портах Чорного моря: подробиці

У порту "Південний", розташованому в Чорному морі в районі Одеси, потрапили під ракетний обстріл два судна - під прапором Панами та Молдови. Пожежі на судах ліквідують, але екіпаж частково у тяжкому стані.

У порту "Південний" на Чорному морі в одеській області обстріляли два іноземні судна. Перше - судно Namura Queen під прапором Панами, яке прямувало до порту на навантаження зерна до порту.

За інформацією поста регулювання руху суден та служби капітана порту, о 12:55 на якірній стоянці до кормової частини цього судна потрапила ракета. Сталася пожежа, але зараз ситуація під контролем.

Друге судно – Millennium Spirit під прапором Молдови. Коли його обстріляв російський військовий корабель, воно перевозило 600 тонн мазуту і дизеля і знаходилося на стоянці в порту. Сталася пожежа, яка могла б призвести до вибуху та екологічної катастрофи. На даний момент членам екіпажу надають медичну допомогу - двоє у тяжкому стані, у тому числі капітан судна. Він обгорів і в нього зламана рука.

Нагадаємо, вчора за 50 морських миль на південь від Одеси російський снаряд прилетів до трюму турецького корабля "Юпітер" (під прапором Маршаллових островів), що прямує з Одеси до Румунії. Але, на щастя, ніхто із 30 членів екіпажу не постраждав.