- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Через військовий обстріл постраждали два іноземні судна, що стоять у портах Чорного моря: подробиці
У порту "Південний", розташованому в Чорному морі в районі Одеси, потрапили під ракетний обстріл два судна - під прапором Панами та Молдови. Пожежі на судах ліквідують, але екіпаж частково у тяжкому стані.
У порту "Південний" на Чорному морі в одеській області обстріляли два іноземні судна. Перше - судно Namura Queen під прапором Панами, яке прямувало до порту на навантаження зерна до порту.
За інформацією поста регулювання руху суден та служби капітана порту, о 12:55 на якірній стоянці до кормової частини цього судна потрапила ракета. Сталася пожежа, але зараз ситуація під контролем.
Друге судно – Millennium Spirit під прапором Молдови. Коли його обстріляв російський військовий корабель, воно перевозило 600 тонн мазуту і дизеля і знаходилося на стоянці в порту. Сталася пожежа, яка могла б призвести до вибуху та екологічної катастрофи. На даний момент членам екіпажу надають медичну допомогу - двоє у тяжкому стані, у тому числі капітан судна. Він обгорів і в нього зламана рука.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, вчора за 50 морських миль на південь від Одеси російський снаряд прилетів до трюму турецького корабля "Юпітер" (під прапором Маршаллових островів), що прямує з Одеси до Румунії. Але, на щастя, ніхто із 30 членів екіпажу не постраждав.