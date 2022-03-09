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Glovo відновив роботу в Києві: що можна замовити
Сервіс відновив роботу у столиці та ще у 19 містах України після вимушеної перерви у зв'язку з нападом Росії на Україну 24 лютого.
Компанія Glovo знову відкрила сервіси у 20 містах України, включаючи Київ. Про це повідомила пресслужба компанії.
Так, кур'єри іспанського сервісу доставки тепер доставлятимуть у столиці товари першої необхідності з асортименту аптек, продуктових магазинів та партнерських ресторанів.
У Києві з 9 березня користувачі можуть замовити необхідне через баббли "Супермаркети", "Їжа", "Магазини", "Glovo Express". У додатку вже представлені супермаркети Varus, ЕКО маркет, Eva, а згодом підключатимуться інші торгові мережі. Сервіс уже веде переговори з магазинами щодо підключення до платформи з 0% комісією.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Для замовлення з мікрофулфілмент-центрів Glovo Express компанія розширила радіуси доставки, щоб максимально покрити Київ та розширити можливості киян для замовлення.
Крім цього, для киян у додатку Glovo діє баббл "Здоров'я" з контактними телефонами лікарів різного профілю для безплатних консультацій. Найближчим часом ця опція стане доступною на території усієї України.
Минулого тижня компанія зробила доступним свій сервіс в обмеженому режимі (з 10:00 до 18:00) у містах західної та частково центральної України, а також у кількох районах Києва. Зараз час роботи в різних містах відрізняється відповідно до місцевих комендантських годин. У Києві сервіс Glovo працює з 10:00 до 18:00.
У компанії зазначили, що при повітряній тривозі програма автоматично припиняє роботу та відновлюється після її закінчення. Під час тривоги всі замовлення скасовуються, а гроші повертаються користувачам.
У компанії додали, що всі підключені до платформи кур'єри мають локальне та міжнародне страхування і у разі нещасного випадку можуть отримати компенсацію медичних витрат.
При цьому операційний дохід Glovo від доставки для користувачів буде перераховано українській громадській організації "Повернись живим".
Нагадаємо, що гроші з "єПідтримки" також можна витратити на допомогу українській армії у фонд "Повернися живим".