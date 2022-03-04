Glovo відновлює роботу у 19 містах

Сервіс доставки Glovo після тимчасової перерви через початок війни 24 лютого знову почав працювати у 19 містах. Про це повідомила прес-служба компанії.

При цьому сервіс починає працювати з пільговими умовами. Зокрема, комісія для партнерів з бабблів "Ресторани", "Супермаркети" та "Аптеки" становитиме 0%.

В даний час компанія не назвала ще точний перелік міст, де вона відновлює роботу. Відомо, що додаток вже доступний у Дніпрі, Кам'янці-Подільському, Умані, Вінниці, Черкасах.

При цьому до війни компанія була присутня у наступних містах: Львові, Чернівцях, Дрогобичі, Трускавці, Ужгороді, Кривому Розі, Хмельницькому, Івано-Франківську, Одесі, Рівному, Тернополі, Луцьку, Чорноморську, Кропивницькому, Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці, Черкасах, Кам'янці -Подільську та Умані.

Весь операційний прибуток Glovo передає Збройним силам України. Також команда компанії створила координаційний центр, який займається пошуком та доставкою медикаментів у всіх містах України. А також запустила волонтерський центр у Львові для підтримки співробітників компанії та переселенців із різних міст України.

Інші компанії також поступово відновлюють роботу. Зокрема, міжнародний сервіс таксі Uber знову працюватиме, але поки що тільки у Львові і лише для перевезення товарів першої необхідності та надання будь-якої допомоги.

А от Bolt повідомили, що, незважаючи на введення воєнного стану, сервіс продовжує працювати у штатному режимі.