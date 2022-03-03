Uber відновив роботу у Львові, щоб перевозити товари першої необхідності

Міжнародний сервіс таксі Uber у перший день війни, 24 лютого, припинив роботу в Україні. Тепер він знову працюватиме, але поки що тільки у Львові і лише для перевезення товарів першої необхідності та надання будь-якої допомоги.

Про це повідомляє видання Dev.ua.

У воєнний час сервіс працюватиме в дещо іншому напрямку. Тепер Uber не надаватиме послуг з персональних перевезень без особливої необхідності.

Сервіс не буде працювати в комендантський час. Оскільки йдеться про Львів, то в цьому місті Uber не працюватиме з 22:00 до 06:00.

Загалом тепер сервіс більше працюватиме для волонтерів та громадських організацій. Вони можуть використовувати сервіс для перевезення предметів першої необхідності.

Uber також запропонував своїм клієнтам у Львові промокод – LVIV15. Він діє до 10 березня. Скористатися промокодом можна для замовлення трьох подорожей вартістю до 150 гривень. При цьому компанія не зніматиме з водія плату за обслуговування.

Окрім цього, Uber продовжує здійснювати поїздки між Україною та польськими містами безкоштовно.

Нагадаємо, в Bolt повідомили, що, попри введення воєнного стану, сервіс продовжує працювати у штатному режимі.