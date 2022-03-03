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Категория
Бизнес
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Uber возобновил работу во Львове, чтобы перевозить товары первой необходимости

Uber возобновил работу во Львове, чтобы перевозить товары первой необходимости
Uber постепенно возобновляет работу в Украине

Международный сервис такси Uber в первый день войны, 24 февраля, приостановил работу в Украине. Теперь он снова будет работать, но пока только во Львове и только для перевозки товаров первой необходимости и оказания какой-либо помощи.

Об этом сообщает издание Dev.ua.

В военное время сервис будет работать в немного другом направлении. Теперь Uber не будет предоставлять услуги по персональным перевозкам без особой необходимости.

Сервис не будет работать в комендантское время. Так как речь идет о Львове, то в этом городе Uber не будет работать с 22:00 до 06:00.

В целом теперь сервис больше будет работать для волонтеров и общественных организаций. Они смогут использовать сервис для перевозки предметов первой необходимости.

Uber также предложил своим клиентам во Львове промокод — LVIV15. Он действует до 10 марта. Воспользоваться промокодом можно для заказа трех поездок стоимостью до 150 гривен. При этом компания не будет снимать с водителя плату за обслуживание.

Кроме этого, Uber продолжает осуществлять поездки между Украиной и польскими городами бесплатно. 

Напомним, в Bolt сообщили, что, несмотря на введение военного положения, сервис продолжает работать в штатном режиме.

Автор:
Вита Молодан