За первую половину 2024 экспорт яблок и груш из Украины вырос на четверть

В первом полугодии текущего года экспорт яблок и груш из Украины увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем экспорта яблок и груш составил 28 тысяч тонн.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Согласно сообщению, общий экспорт агропродовольственной продукции из Украины за январь-июнь 2024 достиг около $12,4 млрд, что на 5% больше, чем за тот же период 2023 года.

Особенно заметный рост наблюдался в экспорте плодово-ягодной продукции, который увеличился на 50% и достиг $143 млн.

Аналитики сообщают, что объемы экспорта грецких орехов выросли на 44% до 19 тыс. тонн, замороженных плодов – на 35% до 38 тыс. тонн, яблок и груш – на 23% до 28 тыс. тонн.

Варенье, желе и мармелад принесли $9 млн, что на 65% больше, чем в прошлом году. Консервированные плоды и ягоды дали $6 млн дохода, что на 20% больше, а продажи соков составили $97 млн, увеличившись на 61%.

Страны Европейского Союза продолжают являться главным рынком сбыта для украинской плодово-ягодной продукции. Кроме того, Украина усилила свое присутствие на рынке меда США, успешно расширяя географию продаж.

Аналитики добавляют, что, несмотря на внешние ограничения и угрозы, связанные с войной, экспорт товаров с добавленной стоимостью постепенно выходит на стабильно высокий уровень. Это достигается благодаря признанному качеству украинской продукции и положительному имиджу производителей среди зарубежных партнеров.

Какие еще ягоды экспортирует Украина

Несмотря на военную агрессию со стороны России, украинские компании продолжают наращивать присутствие на мировом рынке ягод. В прошлом году по итогам предыдущих пяти сезонов Украина стала чемпионом мира по темпам наращивания экспорта ягод среди всех стран.

В частности, наше государство оказалось в ТОП-10 поставщиков свежей голубики на рынок Великобритании по итогам 2023г. Киев поставил Лондону 390 тонн ягоды, что на 11% больше, чем было в 2022 году. Британский рынок стал пятым по величине рынком сбыта для украинской голубики – после Польши, Нидерландов, Грузии и Германии.

Кроме того, по итогам прошлого года Украина ворвалась в ТОП-7 экспортеров голубики в Китай . За 11 месяцев 2023 года поставки замороженных фруктов и ягод из Украины в Китай выросли в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и стали рекордными за всю историю. Практически весь объем экспорта в этой категории приходится на поставки замороженной голубики.

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