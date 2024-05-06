Украина ворвалась в пятерку крупнейших экспортеров замороженной малины в США

По итогам последних 12 месяцев Украина вошла в ТОП-5 крупнейших поставщиков замороженной малины на рынок США, обойдя всех неамериканских поставщиков, кроме Сербии. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По данным портала, с апреля 2023 года по март 2024 года включительно Украина экспортировала на американский рынок 265 тонн замороженной малины. В частности, в конце прошлого года произошел коренной перелом от единичных пробных поставок до системного экспорта партиями по 2-3 морских контейнера в месяц.

"Еще 10 лет назад Украина практически не экспортировала замороженную малину, на мировом рынке безраздельно господствовали США и Сербия. Только в 2018-19 годах, то есть около 5 лет назад, Украина начала оказывать кое-какое влияние на мировой рынок малины, а уже сегодня она имеет реальные шансы претендовать на мировое лидерство в этом бизнесе”, – говорит экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Экономист также добавил, что, несмотря на российскую агрессию, в 2024 году Украина остается одной из немногих стран Европы, где площади под малиной не сократились, а мощности по переработке ягоды даже увеличились.

Более того, Украине удалось обогнать по объему экспорта на рынке США таких системных поставщиков, как Бельгия, Франция, Китай и Марокко. В то же время Польша, активно "защищающая" свой рынок от украинской малины, продолжает терять позиции и уже опустилась на 8-ю позицию в рейтинге.

“Сейчас одна из главных задач ягодного бизнеса Украины – диверсификация экспорта с целью снижения зависимости от поставок в Польшу. Поэтому рост экспорта замороженной малины в США очень позитивная тенденция”, – отмечают аналитики.

Напомним, что первые сообщения о поставках украинской малины на рынки США и Канады появились в 2021 году. Уже тогда аналитики обращали внимание на перспективность этого направления, поскольку почти 80% от всей импортной выручки на глобальном рынке замороженной малины обеспечивают именно США и Канада.

В первый раз в ТОП-10 поставщиков замороженной малины на рынок США Украина вошла в августе 2023 года. Утроив экспорт в первом полугодии, страна заняла 8 место в рейтинге. В то же время, за первые три квартала 2023 года Украина экспортировала в Америку 84 тонны, что в 6 раз больше по сравнению с предыдущим годом.

Отметим, что США - второй крупнейший импортер замороженной малины в мире после Германии. Аналитики утверждают, что Штаты ежегодно импортируют около 45-50 тысяч тонн замороженной малины, а объемы импорта имеют тенденцию к росту.

Кроме того, в 2023 году Украина впервые попала в число крупнейших поставщиков замороженной малины на рынок Канады. По сравнению с 2022 годом поставки увеличились в 1,5 раза, что позволило Украине занять шестое место в рейтинге крупнейших экспортеров этой ягоды.

Какие еще ягоды экспортирует Украина

Несмотря на военную агрессию со стороны России, украинские компании продолжают наращивать присутствие на мировом рынке ягод. В прошлом году по итогам предыдущих пяти сезонов Украина стала чемпионом мира по темпам наращивания экспорта ягод среди всех стран.

В частности, наше государство оказалось в ТОП-10 поставщиков свежей голубики на рынок Великобритании по итогам 2023 года. Киев поставил Лондону 390 тонн ягоды, что на 11% больше, чем было в 2022 году. Британский рынок стал пятым по величине рынком сбыта для украинской голубики – после Польши, Нидерландов, Грузии и Германии.

Кроме того, по итогам прошлого года Украина ворвалась в ТОП-7 экспортеров голубики в Китай. За 11 месяцев 2023 года поставки замороженных фруктов и ягод из Украины в Китай выросли в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и стали рекордными за всю историю. Практически весь объем экспорта в этой категории приходится на поставки замороженной голубики.