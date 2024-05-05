Украина увеличила импорт свинины в 3,5 раза: у кого покупаем

В апреле импорт свинины в Украину несколько вырос против предыдущего месяца, однако остается малозаметным в совокупной емкости рынка.

Об этом сообщают аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины" со ссылкой на данные таможенной статистики.

Канада стала основным поставщиком свинины

Отмечается, что за второй месяц весны в Украину поступило около 280 т свежей, охлажденной и мороженой свинины.

"Приток импортной свинины в апреле вырос в 3,5 раза против рекордно низкого мартовского показателя. На фоне длительной блокировки польской границы, более активное поступление мясного сырья обеспечили поставки из Канады, откуда за апрель завезли 233 т совокупной стоимостью 586 тыс. долл. США. ", – отмечают в АСУ.

По данным аналитиков, за четыре месяца доля канадской продукции составила 44% суммарного импорта. Всего с начала года в Украину завезли 941 т свинины, что почти в четыре раза уступает аналогичному показателю прошлого года.

Разблокировка границы не оживит импорт

Как подчеркивают в АСУ, новости о разблокировании польской границы существенного влияния на активность импортеров мяса и ситуацию на рынке свинины, вероятнее всего, не окажут.

"Основным драйвером для оживления внешних поставок всегда является экономический. Так, в течение апреля цены на свинину в странах ЕС, являющихся основными поставщиками этого вида мяса, оставались относительно стабильными. В Украине же положительная динамика была малозаметной: средняя цена в апреле лишь незначительно" превышает мартовские. Поэтому ценовая привлекательность европейского мяса не выросла, а представители украинских мясоперерабатывающих предприятий не отмечают нехватки сырья", - объясняют аналитики.

Они прогнозируют, что в случае изменения ценовой конъюнктуры в дальнейшем импортная активность может оживиться, однако существенное влияние на общую ситуацию вряд ли будет иметь, ведь удельный вес иностранного мяса в общей емкости рынка свинины составляет около 1%.

Как сообщают в АСУ, с начала года отечественные производители поставили на внешние рынки 723,6 т свинины, заработав 1,8 млн. дол. США. Основным рынком сбыта для Украины остаются ОАЭ.

Заметим, что закупочные цены на свинину перед праздником Пасхи снизились на 3-6% по сравнению с прошлой неделей, и в среднем составляют около 60 грн/кг.

Рынок свинины в Украине

Как сообщалось, импорт свинины в Украину за первые три месяца 2024 года сократился в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 665 тонн. Импорт сала, свиного жира и жира птицы за это же время снизился в 1,8 раза, до 3986 тонн.

Также следует отметить, что рынок свинины и продукции свиноводства в Украине постепенно восстанавливается, несмотря на общий кризис в животноводстве. Поголовье свиней и потребление свиного мяса и жира растет, их импорт и цены сокращаются.

Рост производства сала остается под вопросом – игроки отрасли отмечают, что заниматься только этим продуктом невыгодно, а в рационе украинцев он является дополнением к основному продукту, свинине. Более подробно о рынке свинины в Украине читайте в статье Delo.ua.

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