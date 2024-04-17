Импорт свинины и сала в Украину с начала года сократился в разы

Импорт свинины в Украину за первые три месяца 2024 года сократился в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 665 тонн. Импорт сала, свиного жира и жира птицы за это же время снизился в 1,8 раза, до 3986 тонн. Соответствующие данные предоставило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в комментарии для Delo.ua.

Таким образом, в 2023 и в январе-марте 2024 импорт сала в Украину превышал импорт свинины.

Рост привлекательности украинской свинины на внутреннем рынке объясняется существенным удешевлением цен на комбикорма. Цены на них упали в разы по сравнению с 2022 годом: пшеничные отруби подешевели в пять раз, соевый жмых и подсолнечный шрот - в 2-3 раза, зерновые в 2 раза.

Согласно данным министерства, объемы импорта свинины выглядят следующим образом:

Импорт, наименование товара, тонн 2022 год 2023 год 2023 год к 2022 году 2024 год, январь-март 2024 год к январю-марту 2023 года Свинина 46 934 12 989 сокращение в 3,6 раза 665 сокращение в 4,8 раза Сало, свиной жир и жир птицы 31 321 24 534 -27,6% 3986 сокращение в 1,8 раза

В Минагрополитики подчеркивают, что доля импортированного сала в 2023 году составили всего 3,8% от производимого в Украине, а свинины – 2,0%. В январе-марте 2024 года этот показатель еще снизился – до 1,2% для сала и 0,5% для мяса свиней.

В денежном измерении показатели внешней торговли салом выглядят следующим образом:

Годовая выручка от экспорта украинского сала не превышает $100 тыс. Данные Гостаможслужбы, иллюстрация: Delo.ua

Больше о стоимости свинины, мясных продуктов и сала к пасхе и причине отсутствия в Украине промышленного выращивания свиней сальных пород – читайте в статье " Сало к Пасхе: ждать ли роста цен на "стратегический" продукт для украинцев ".

Свинина в супермаркетах продолжает дешеветь

Напомним, что в марте свинина на прилавках национальных торговых сетей была дешевле, чем месяцем ранее, свидетельствуют итоги ежемесячного мониторинга розничных цен на мясо Ассоциации "Свиноводы Украины"

По итогам первого месяца весны средняя розничная цена килограмма охлажденной свинины составила 188,5 грн/кг, то есть на 1,2%, или на 2,3 грн/кг ниже, чем в феврале.

Так, почти на 5% снизилась цена свиного бедра, на 3% подешевели вырезка и грудинка, лопатка стала доступнее на 2%. Цены стейка и корейки не изменились, тогда как ошейок, напротив, подорожал на 3,7%.