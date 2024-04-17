Імпорт свинини і сала в Україну з початку року скоротився в рази

Імпорт свинини в Україну за перші три місяці 2024 року скоротився в 4,8 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, до 665 тонн. Імпорт сала, свинячого жиру і жиру птиці за цей же час зменшився в 1,8 рази, до 3986 тонн. Відповідні дані надало Міністерство аграрної політики та продовольства України в коментарі для Delo.ua.

Таким чином, в 2023 році і в січні-березні 2024 року імпорт сала в Україну перевищував імпорт свинини.

Ріст привабливості української свинини на внутрішньому ринку пояснюється суттєвим здешевленням цін на комбікорми. Ціни на них впали в рази в порівнянні з 2022 роком: пшеничні висівки подешевшали вп'ятеро, соєва макуха і соняшниковий шрот - в 2-3 рази, зернові в 2 рази.

Згідно з даними міністерства, обсяги імпорту свинини виглядають наступним чином:

Імпорт, найменування товару, тонн 2022 рік 2023 рік 2023 рік до 2022 року 2024 рік, січень-березень 2024 рік до січня-березня 2023 року Свинина 46 934 12 989 скорочення в 3,6 рази 665 скорочення в 4,8 рази Сало, свинячий жир і жир птиці 31 321 24 534 -27,6% 3986 скорочення в 1,8 рази

В Мінагрополітики підкреслюють, що відсоток імпортованого сала у 2023 році склав лише 3,8% від виробленого в Україні, а свинини – 2,0%. В січні-березні 2024 року цей показник ще зменшився – до 1,2% для сала і 0,5% для м’яса свиней.

В грошовому вимірі показники зовнішньої торгівлі салом виглядають наступним чином:

Річна виручка від експорту українського сала не перевищує $100 тис. Дані Держмитслужби, ілюстрація: Delo.ua

Більше про вартість свинини, м'ясних продуктів і сала до великодня та причини відсутності в Україні промислового вирощування свиней сальних порід - читайте в статті "Сало до Великодня: чи чекати зростання цін на "стратегічний" продукт для українців".

Свинина у супермаркетах продовжує дешевшати

Нагадаємо, що у березні свинина на прилавках національних торговельних мереж була дешевшою ніж місяцем раніше, свідчать підсумки щомісячного моніторингу роздрібних цін на м’ясо Асоціації "Свинарі України".

За підсумками першого місяця весни середня роздрібна ціна кілограма охолодженої свинини склала 188,5 грн/кг тобто на 1,2% чи 2,3 грн/кг нижче ніж у лютому.

Так, майже на 5% знизилася ціна свинячого стегна, на 3% подешевшали вирізка та грудинка, лопатка стала доступнішою на 2%. Ціни стейка та корейки не змінилися, тоді як ошийок, навпаки, подорожчав на 3,7%