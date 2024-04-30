В Україні змінили правила кочівлі пасік

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку видачі ветеринарних документів, який спрощує на період воєнного стану процедуру для перевезення (кочівлі) пасік до місць медозбору.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, відповідну постанову № 461 «Про внесення зміни до пункту 6 Порядку видачі ветеринарних документів» ухвалили на черговому засіданні Уряду.

Що зміниться?

Як пояснюють в МінАПК, документом передбачаються такі зміни:

видача ветеринарного документа для перевезення (кочівлі) пасіки до медоносних угідь у межах району здійснюється за результатами проведеного клінічного огляду пасіки. При цьому враховуються також епізоотичний стан місцевості та відсутність обмежень, які введені через хвороби бджіл;

перевезення пасіки відбувається за наявності ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;

ветеринарний документ для перевезення пасіки дійсний протягом весняно-літнього періоду поточного року і є підставою для видачі документа для повернення пасіки до постійного місця розташування;

у разі зміни епізоотичного стану пасіки під час кочівлі, власник негайно припиняє переміщення пасіки та повідомляє про це посадову особу територіального органу Держпродспоживслужби для проведення ветеринарно-санітарних заходів.

"Постанова дозволить покращити ситуацію з розвитком галузей бджільництва та рослинництва через більш інтенсивне запилення сільськогосподарських культур на полях", - підкреслюють в Мінагрополітики.

Експорт українського меду зріс на 93%

У першому кварталі 2024 року експорт агропродовольчої продукції з України склав близько 6,5 млрд доларів, що на 4 % менше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте, експорт меду значно зріс.

Згідно з даними останніх звітів, загальний обсяг експорту меду склав майже 23 тисячі тонн на суму 44 мільйони доларів, що на 93% більше порівняно з попередніми періодами. Водночас, експортна ціна на мед знизилася і наразі становить 1909 доларів за тонну.

Нагадаємо, з лютого 2024 року українські бджолярі можуть постачати свою продукцію на ринок Китайської Народної Республіки.