В Украине изменили правила кочевки пасек

Кабинет Министров внес изменения в Порядок выдачи ветеринарных документов, упрощающий на период военного состояния процедуру для перевозки (кочевки) пасек в места медосбора.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, соответствующее постановление № 461 «О внесении изменения в пункт 6 Порядка выдачи ветеринарных документов» было принято на очередном заседании Правительства.

Что изменится?

Как поясняют в МинАПК, документ предусматривает следующие изменения:

выдача ветеринарного документа для перевозки (кочевки) пасеки в медоносные угодья в пределах района осуществляется по результатам проведенного клинического осмотра пасеки. При этом учитываются также эпизоотическое состояние местности и отсутствие ограничений, введенных из-за болезней пчел;

перевозка пасеки происходит при наличии ветеринарно-санитарного паспорта пасеки;

ветеринарный документ для перевозки пасеки действителен в течение весенне-летнего периода текущего года и является основанием для выдачи документа для возвращения пасеки в постоянное месторасположение;

в случае изменения эпизоотического состояния пасеки во время кочевки владелец немедленно прекращает перемещение пасеки и сообщает об этом должностное лицо территориального органа Госпродпотребслужбы для проведения ветеринарно-санитарных мероприятий.

"Постановление позволит улучшить ситуацию с развитием отраслей пчеловодства и растениеводства из-за более интенсивного опыления сельскохозяйственных культур на полях", - подчеркивают в Минагрополитики.

Экспорт украинского меда вырос на 93%

В первом квартале 2024 года экспорт агропродовольственной продукции из Украины составил около 6,5 млрд. долларов, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако экспорт меда значительно возрос.

Согласно данным последних отчетов, общий объем экспорта меда составил почти 23 тысячи тонн на сумму 44 миллиона долларов, что на 93% больше по сравнению с предыдущими периодами. В то же время экспортная цена на мед снизилась и сейчас составляет 1909 долларов за тонну.

Напомним, с февраля 2024 года украинские пчеловоды могут поставлять свою продукцию на рынок Китайской Народной Республики.