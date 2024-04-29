В мае стартует прием заявок на получение субсидий на землю: кто может подать и как

С 1 мая в Государственном аграрном реестре начнется подача заявок на отдельную бюджетную субсидию на обрабатываемые угодья для аграриев с деоккупированных территорий и территорий, на которых завершены боевые действия. Об этом сообщает Минагрополитики Украины.

Заявки будут приниматься в Государственном аграрном реестре до 30 июня 2024 года. Регистрируются они в соответствии с требованиями статьи 42 Закона Украины "Об административной процедуре".

После обработки заявок малые фермерские хозяйства площадью до 120 гектаров, расположенные на деоккупированных территориях или в общинах, где происходили боевые действия, смогут получить финансовую поддержку в размере 8 тысяч гривен на 1 гектар.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмигаль, эти средства будут направлены на то, чтобы помочь аграриям провести посевную кампанию и обеспечить сбор урожая.

В сообщении Минагрополитики говорится, что помощь могут получить сельхозтоваропроизводители отдельных районов Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей. Районы определены согласно приказу Минреинтеграции от 22 декабря 2022 года №309.

Правительство расширило направления поддержки для фермерских хозяйств

Напомним, что в марте Кабинет министров принял постановление о расширении направлений государственной поддержки аграриев, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, а также об увеличении суммы выплат.

В частности, бюджетные средства будут предоставляться по следующим направлениям и в таком размере:

бюджетная субсидия на 1 гектар аграриям, которые обрабатывают до 120 гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Размер увеличен с 3100 гривен до 4000 гривен на 1 гектар;

отдельная бюджетная субсидия на 1 гектар для аграриев с деоккупированных территорий и тех территорий, где завершены боевые действия. Размер поддержки – 8000 гривен на 1 гектар;

специальная бюджетная дотация для содержания крупного рогатого скота (коров) всех видов продуктивности. Фермеры, содержащие от 3 до 100 коров, смогут получить 7000 гривен на одну голову;

специальная бюджетная дотация для содержания маточного поголовья коз и овец. Размер поддержки – 2000 гривен на одну голову для тех, кто содержит от 5 до 500 голов коз и овец.

Программы поддержки сельскохозяйственных производителей

В этом году Правительство расширило перечень программ для поддержки аграриев, которые уже третий год работают в условиях войны и, несмотря на сложности, продолжают поддерживать национальную и мировую продовольственную безопасность. По словам первого заместителя министра агрополитики Тараса Высоцкого, в целом в 2024 году действуют следующие программы:

"Доступные кредиты 5-7-9". Агропроизводители могут получить кредит до 90 млн грн, а предприятия по переработке – до 150 млн грн.

Предприниматели, обрабатывающие до 500 гектаров, могут получить гарантию на кредит через Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Согласно программе, производитель может снизить залог под кредит вдвое. Эта программа также важна для аграриев, занимающихся садоводством.

Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Согласно программе, производитель может снизить залог под кредит вдвое. Эта программа также важна для аграриев, занимающихся садоводством. Гранты на развитие садов и теплиц – до 7 миллионов или 10 миллионов гривен соответственно. Деньги после утверждения проекта выплачиваются в течение месяца.

Компенсация до 50% от стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем. Это касается прокладки труб, водоотвода, дождевального оборудования. Программа актуальна для фермеров, занимающихся семеноводством, садоводством и выращиванием овощей. В Госбюджете на 2024 год заложено 200 миллионов гривен.

Компенсация стоимости отечественной сельскохозяйственной техники – аграрии могут получить 25% стоимости сельхозтехники 44 украинских производителей.

Источник фото: ua.depositphotos.com