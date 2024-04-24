Аграрии могут получить 25% стоимости сельхозтехники 44 отечественных производителей: как воспользоваться программой

Аграрии могут получить 25% компенсации стоимости приобретенной сельхозтехники 44 украинских производителей. В обновленный перечень отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджетных средств, включено 2289 номенклатурных позиций продукции 44 производителей.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что указ об утверждении обновленного перечня техники подписала первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

Какая техника в списке

На сегодняшний день в обновленный перечень отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджетных средств, включено 2 289 номенклатурных позиций продукции 44 украинских производителей сельхозмашин и оборудования.

Среди приложенных к перечню позиций, в частности, тракторы для сельского и лесного хозяйства, почвообрабатывающая техника и оборудование (плуги, бороны, культиваторы), посевные и почвообрабатывающие комплексы, семенные бункеры и накопители-перегружатели зерна, машины для очистки, сортировки, калибровки. и бобовых культур, погрузчики зерна, машины для внесения минеральных удобрений, опрыскиватели для химической защиты сельскохозяйственных культур, тракторные прицепы и прицепы-самосвалы для перевозки зерна, оборудование для содержания свиней, КРС и телят, для доения коров, техника и оборудование для садоводства и ягод, оборудование для сушки зерна.

Как отмечают в Минэкономики, по мере поступления и рассмотрения новых заявок от производителей техники и оборудования список будет обновляться.

"Чтобы быть включенным в перечень, производитель должен подать заявку и документы в нее в Минэкономики. Заявки по включению техники в перечень в текущем бюджетном периоде подаются до 31 октября", - подчеркивают в ведомстве.

Как получить 25% компенсации стоимости приобретенной техники

Чтобы получить 25% компенсацию стоимости приобретенной техники или оборудования, агропроизводитель должен выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики, приобрести необходимую технику и подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.

На реализацию программы в бюджете предусмотрено 1 млрд грн

"Поддержка отечественного производителя и его развития, стимулирование спроса на сделанное в Украине - основа нашей государственной политики. Благодаря программе компенсации стоимости сельхозтехники рассчитываем не только предоставить толчок для развития украинских машиностроительных предприятий, но и помочь нашим аграриям, которые смогут стать конкурентоспособнее на рынке за счет снижения затрат на основные средства производства”, - отметила Юлия Свириденко.

По ее словам, данная программа поможет агропроизводителям обновить парк техники и стать продуктивнее.

В этом году на реализацию программы в бюджете предусмотрено 1 млрд грн.

По расчетам Минэкономики, поддержкой от государства смогут воспользоваться около 4000 аграриев.

Программы поддержки сельскохозяйственных производителей

Кроме программы компенсации стоимости отечественной сельскохозяйственной техники, как рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, в целом в 2024 году есть такие программы по поддержке сельскохозяйственных производителей :