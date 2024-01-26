Аграрии смогут получить до 30 млн грн кредита: как это сделать с новым финансовым механизмом?

В Украине 25 января заработал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (ФЧГК). При его поддержке аграриям с земельным банком в 500 га будет легче получить финансирование под развитие. Delo.ua посетило презентацию Фонда, чтобы разобраться, кто из аграриев может получить кредит до 30 млн грн, какую долю займа будет гарантировать государство, и скупят ли за эти деньги украинскую землю?

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Работу ФЧГК украинское правительство начало при поддержке Евросоюза и Всемирного банка. Фонд – неприбыльная организация, которая будет гарантировать украинским банкам до 50% обязательств агрария-заемщика по инвестиционным кредитам и кредитам на финансирование оборотного капитала. Максимальная сумма займа, на которую будет распространяться гарантия – до 80 тыс. рублей. ( 30 млн грн ).

Эта инициатива далеко не нова. Еще в ноябре 2021 года Верховная Рада приняла закон, регламентирующий работу будущего фонда. Планировалось, что он заработает весной 2022 года, но полномасштабное российское вторжение помешало старту этого инструмента господдержки.

Как и для кого будет работать ФЧГК?

Для чего гарантировать часть кредита в агросекторе? Украинские фермеры с зембанком до 500 га чаще всего не имеют длительной кредитной истории, поэтому не имеют возможности брать ссуды под адекватный годовой процент. Поэтому мелкие агропроизводители предпочитают "короткие" кредиты для покрытия текущих потребностей, займы для инвестиций для них фактически недоступны. Ситуацию исправит ФЧГК, который будет выдавать портфельные гарантии до 50% непогашенной суммы задолженности по индивидуальному кредиту фермера.

Сколько получает Фонд за свои услуги ? ФЧГК будет взимать с банков-партнеров:

Комиссию за предоставление гарантии – 0,5% от суммы предоставленной гарантии, уплачивается единоразово;

от суммы предоставленной гарантии, уплачивается единоразово; Комиссию за управление – 0,5% годовых. Уплачивается ежеквартально за фактически использованную сумму гарантии.

Какие требования к аграрию? Фонд не будет предоставлять гарантии аграриям, уже имеющим перед ним просроченную задолженность. Также гарантии ФЧГК не могут совмещаться с гарантиями, выданными по другим программам.

Микро, малые и средние предприятия, физические лица-предприниматели занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции; Владеют и/или пользуются земельными участками сельскохозяйственного назначения, площадь которых не превышает 500 гектаров, включая земельные участки, приобретенные за полученные в кредит денежные средства; Указанный в пункте 1 и пункте 2 предельный показатель рассчитывается суммарно по всей группе связанных с субъектом предпринимательства контрагентов. При этом субъект предпринимательства не может входить в группу связанных с ним контрагентов, не соответствующих указанным в пункте 1 и пункте 2 предельным показателям по меньшей мере в течение последнего календарного года; Субъект предпринимательства имеет структуру и организационно-управленческие, кадровые, финансовые и другие ресурсы, необходимые для эффективного ведения бизнеса, удовлетворяющих соответствующим требованиям финучреждения; Субъект предпринимательства отвечает экологическим и социальным требованиям законодательства Украины, экологическим и социальным требованиям Всемирного Банка; Категория риска (по классификации НБУ): не ниже 7 (для юридических лиц) и не ниже 4 (для ФЛП); Субъект предпринимательства на момент обращения не находится по делам о банкротстве/несостоятельности и не находится в процедуре реорганизации или ликвидации; Субъект предпринимательства не имеет задолженности перед государством и органами местного самоуправления, Пенсионным фондом, фондами общеобязательного государственного социального страхования; Арест и блокирование счетов Субъекта предпринимательства отсутствуют, обременения каких-либо счетов Субъекта предпринимательства в Публичном реестре обременений движимого имущества отсутствуют; Субъект предпринимательства имеет опыт хозяйственной деятельности более 1 года; для вновь созданного субъекта предприятия необходим бизнес-план реализации проекта; Для приобретения земель сельскохозяйственного назначения Фонд предоставляет гарантии только при предоставлении такой земли под залог кредита; Субъект предпринимательства зарегистрирован в Государственном аграрном реестре (ГАР). Список требований к фермеру (Приховати)

Какие кредиты гарантирует Фонд ? Два вида: инвестиционные (в том числе для покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения) и кредитные линии для пополнения оборотных средств.

Срок предоставления гарантии: на срок действия кредитного договора, но не более 10 лет. Инвестиционный (на оборудование – до 7 лет, на покупку земли до 10 лет), на оборотный капитал – до 3 лет.

Начало ФЧГК является важной вехой и ключевым элементом второго этапа земельной реформы, стартовавшей 1 января 2024 года.

Для кого особенно важны гарантии Фонда? Банкам следует обратить внимание на фермеров, которые высаживают сады и возводят теплицы, сообщил на открытии мероприятия министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. Именно для них будет востребовано гарантирование кредитов для инвестиций.

Министр агрополитики Николай Сольский на презентации Фонда. Фото: Delo.ua

Он напомнил, что в Украине второй год действует программа грантов на сады и теплицы. Это имело эффект - несмотря на войну, закладка новых эффективных садов стала рекордной за последние 15 лет. Получатели таких грантов приходят подпадают под ограничения до 500 гектаров, и они могут хотеть расширить бизнес, заложив под сад дополнительные 100-200 га. Именно такие кредиты под залог гранта сможет гарантировать ФЧГК.

На гарантированные кредитные средства землю не скупят, утверждает Николай Сольский. Хотя запуск Фонда частичного гарантирования кредитов и связанн со второй фазой земельной реформы, инвестиции в землю вряд ли станут ключевым объектом для ссуд под гарантию. Пока у каждого фермера гораздо больше затрат и задач, которые он будет решать в первую очередь за заимствованные средства - он должен обработать свою землю, а не "закапывать" средства в новые участки.

Кому нужны гарантии на кредиты?

В ходе презентации было опубликовано исследование портрета потенциального агрария-получателя займа под частичную гарантию Фонда. Согласно ему, в Украине в 2022 году было зарегистрировано 29,4 тыс. сельхозпроизводителей, из них 23,1 тыс. обрабатывают до 500 га.

Социологические опросы показывают, что 76,5% этих сельхозпроизводителей готовы взять кредит для инвестиций или пополнения оборотного капитала, если бы у них была такая возможность. То есть, потенциально 17,7 тыс. аграриев могут стать клиентами ФЧГК .

Из-за отсутствия гарантий размеры кредитов в сельском хозяйстве остаются небольшими – лишь 10% заемщиков в последний раз получали ссуду более 2,8 млн грн, а 5% – более 4 млн грн.

Половина опрошенных фермеров в последнее время брала кредит менее чем на 100 тыс. грн. Источник: презентация ФЧГК.

Отмечается, что сейчас в украинском агросекторе существует дисбаланс между желаемым размером кредита и суммой, которую удается привлечь в реальности – эти показатели отличаются почти в три раза. Задачей Фонда частичного гарантирования кредитов станет именно приближение суммы реально взятого займа к необходимым фермеру показателям.

Результаты опроса аграриев по запросу кредитования. Источник: презентация ФЧГК.

Также среди опрошенных аграриев:

91,9% – направляли ранее полученные кредиты на пополнение оборотного капитала;

– направляли ранее полученные кредиты на пополнение оборотного капитала; 7,8% – использовали кредит для потребления;



– использовали кредит для потребления; 1,6% – направляли кредит на инвестиционную деятельность.

Сколько фермеров реально возьмут кредит? Министр Николай Сольский в комментарии для издания Delo.ua отметил, что в условиях военного положения и нестабильности в агросекторе трудно точно сказать, сколько аграриев воспользуются гарантиями ФЧГК в 2024 году – 1%, 2% или 10%.

Пока не могу сказать точно. По-моему, это простой и понятный инструмент, поэтому он будет очень популярен. Уже сейчас ясно, что заявок на получение гарантий будет много. Но заранее не будем загадывать, о конкретных цифрах сможем говорить уже осенью. Николай Сольский министр агрополитики Украины

Министр уточнил, что банкам еще предстоит "подтянуть" определенные правила оценивания влияния на окружающую среду, создаваемого потенциальным получателем гарантии. Это условие Еврокомиссии и Всемирного банка, партнеров этого финансового инструмента.

Кому будет принадлежать ФЧГК?

Общество с ограниченной ответственностью "ФОНД ЧАСТИЧНОГО ГАРАНТИРОВАНИЯ КРЕДИТОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ" на 100% принадлежит государству в лице Кабинета министров Украины. Управление корпоративными правами государства будет осуществлять Министерство аграрной политики и продовольствия.

Правление фонда состоит из пяти членов, среди которых три независимых члена, включая Председателя Совета, и два представителя государства. Председателем Совета ФЧГК назначен Ярослав Бельдовский, представители от государства – Александр Кава и Сергей Карпенко, а независимые члены – Петр Чарнецкий и Рейнис Берзиньш.

Размер уставного капитала Фонда установлен на уровне 735,68 млн грн, из них в 2023 году была профинансирована половина – 374 млн грн по Программе ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство.

Структура уставного капитала Фонда. Источник: презентация ФЧГК.

Техническая помощь оказывается Всемирным банком и IFC, а также DAI Global LLC в рамках Проекта USAID по реформированию финансового сектора.