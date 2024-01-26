Аграрії зможуть отримати до 30 млн грн кредиту: як це зробити через новий фінансовий механізм?

В Україні 25 січня запрацював Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (ФЧГК). За його підтримки аграріям з земельним банком до 500 га буде легше отримати фінансування під розвиток. Delo.ua відвідало презентацію Фонду щоб розібратись, хто з аграріїв може отримати кредит до 30 млн грн, яку частку позики гарантуватиме держава, і чи скуплять за ці гроші українську землю?

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Роботу ФЧГК український уряд започаткував за підтримки Євросоюзу та Світового банку. Фонд - неприбуткова організація, яка гарантуватиме українським банкам до 50% зобов'язань аграрія-позичальника за інвестиційними кредитами та кредитами на фінансування оборотного капіталу. Максимальна сума позики, на яку поширюватиметься гарантія - до 80 тис. (30 млн грн).

Ця ініціатива далеко не нова. Ще в листопаді 2021 року Верховна Рада прийняла закон, регламентуючий роботу майбутнього фонду. Планувалося, що він запрацює весною 2022 року, але повномасштабне російське вторгнення завадило старту цього інструменту держпідтримки.

Як і для кого працюватиме ФЧГК?

Навіщо гарантувати частину кредиту в агросекторі? Українські фермери з зембанком до 500 га найчастіше не мають тривалої кредитної історії, тому не мають можливості брати позики під адекватний річний відсоток. Через це дрібні агровиробники віддають перевагу "коротким" кредитам для покриття поточних потреб, позики для інвестицій для них фактично недоступні. Ситуацію має виправити ФЧГК, що видаватиме портфельні гарантії до 50% непогашеної суми заборгованості за індивідуальним кредитом фермера.

Скільки отримує Фонд за свої послуги? ФЧГК стягуватиме з банків-партнерів:

Комісію за надання гарантії - 0,5% від суми наданої гарантії, сплачується одноразово;

від суми наданої гарантії, сплачується одноразово; Комісію за управління – 0,5% річних. Сплачується щоквартально за фактично використану суму гарантії.

Які вимоги до аграрія? Фонд не надаватиме гарантії аграріям, які вже мають перед ним прострочену заборгованість. Також гарантії ФЧГК не можуть поєднуватися з гарантіями, виданими за іншими програмами.

Мікро, малі та середні підприємства, фізичні особи-підприємці, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції; Володіти та/або користуватись земельними ділянками сільськогосподарського призначення, площа яких не перевищує 500 гектарів, включаючи земельні ділянки, придбані за отримані у кредит грошові кошти; Зазначений у пункті 1 та пункті 2 граничний показник розраховується сумарно щодо всієї групи пов’язаних із суб’єктом підприємництва контрагентів. При цьому суб’єкт підприємництва не може входити до групи пов’язаних із ним контрагентів, які не відповідають зазначеним в пункті 1 та пункті 2 граничним показникам щонайменше протягом останнього календарного року; Суб'єкт підприємництва має структуру та організаційно-управлінські, кадрові, фінансові та інші ресурси, необхідні для ефективного ведення бізнесу, які задовольняють відповідні вимоги фінустанови; Суб'єкт підприємництва відповідає екологічним і соціальним вимогам законодавства України, екологічним та соціальним вимогам Світового Банку; Категорія ризику (за класифікацією НБУ): не нижче 7 (для юридичних осіб) та не нижче 4 (для ФОП); Суб’єкт підприємництва на момент звернення не перебуває у справах про банкрутство/неспроможність та не перебуває в процедурі реорганізації чи ліквідації; Суб’єкт підприємництва не має заборгованості перед державою та органами місцевого самоврядування, Пенсійним фондом, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування; Арешт та блокування рахунків Суб’єкта підприємництва відсутні, обтяження будь-яких рахунків Суб’єкта підприємництва в Публічному реєстрі обтяжень рухомого майна відсутні; Суб'єкт підприємництва має досвід господарської діяльності більше 1 року; для новоствореного суб'єкту підприємства необхідний бізнес-план реалізації проєкту; Для придбання земель сільськогосподарського призначення Фонд надає гарантії лише за умови надання такої землі під заставу кредиту; Суб'єкт підприємництва зареєстрований в Державному аграрному реєстрі (ДАР). Перелік вимог до фермера (Приховати)

Які кредити гарантує Фонд? Два види: інвестиційні (в тому числі для купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення) і кредитні лінії для поповнення обігових коштів.

Термін надання гарантії: на термін дії кредитного договору, але не більше 10 років. Інвестиційний (на обладнання - до 7 років, на купівлю землі до 10 років), на оборотний капітал - до 3 років.

Започаткування ФЧГК є важливою віхою та ключовим елементом другого етапу земельної реформи, що стартував 1 січня 2024 року.

Для кого особливо важливі гарантії Фонду? Банкам варто звернути увагу на фермерів, що висаджують сади та зводять теплиці, повідомив на відкритті заходу міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. Саме для них буде затребуваним гарантування кредитів для інвестицій.

Міністр агрополітики Микола Сольський на презентації Фонду. Фото: Delo.ua

Він нагадав, що в Україні другий рік діє програма грантів на сади і теплиці. Це мало ефект - попри війну закладка нових ефективних садів стала рекордною за останні 15 років. Отримувачі таких грантів приходять підпадають під обмеження до 500 гектарів, і вони можуть хотіти розширити бізнес, заклавши під сад додаткові 100-200 га. Саме такі кредити під заставу гранту зможе гарантувати ФЧГК, додає міністр.

На гарантовані кредитні кошти землю не скуплять, стверджує Микола Сольський. Хоча запуск Фонду часткового гарантування кредитів і пов'язаний з другою фазою земельної реформи, інвестиції в землю навряд чи стануть ключовим об'єктом для позик під гарантію. Наразі у кожного фермера набагато більше витрат і задач, які він вирішуватиме в першу чергу за запозичені кошти - він має обробити свою землю, а не "закопувати" кошти в нові ділянки.

Кому потрібні гарантії на кредити?

В ході презентації було опубліковане дослідження портрету потенційного аграрія-отримувача позики під часткову гарантію Фонду. Згідно з ним, в Україні в 2022 році було зареєстровано 29,4 тис. сільгоспвиробників, з них 23,1 тис. обробляють до 500 га.

Соціологічні опитування показують, що 76,5% цих сільгоспвиробників готові взяти кредит для інвестицій чи поповнення оборотного капіталу, якби мали таку можливість. Тобто, потенційно 17,7 тис. аграріїв можуть стати клієнтами ФЧГК .

Через відсутність гарантій розміри кредитів в сільському хазяйстві залишаються невеликими - лише 10% позичальників востаннє отримували позику більше 2,8 млн грн, а 5% - більше 4 млн грн.

Половина опитаних фермерів останнім часом брала кредит менш ніж на 100 тис. грн. Джерело: презентація ФЧГК.

Відзначається, що зараз в українському агросекторі існує дисбаланс між бажаним розміром кредиту і сумою, яку вдається залучити в реальності - ці показники відрізняються майже втричі. Задачею Фонду часткового гарантування кредитів стане саме наближення суми реально взятої позики до необхідних фермеру значень.

Результати опитування аграріїв щодо запиту на кредитування. Джерело: презентація ФЧГК.

Також серед опитаних аграріїв:

91,9% - спрямовували раніше отримані кредити на поповнення оборотного капіталу;

- спрямовували раніше отримані кредити на поповнення оборотного капіталу; 7,8% - використовували кредит для споживання;



- використовували кредит для споживання; 1,6% - спрямовували кредит на інвестиційну діяльність.

Скільки фермерів реально візьмуть кредит? Міністр Микола Сольський в коментарі для видання Delo.ua зазначив, що в умовах військового стану і нестабільності в агросекторі важко точно сказати, скільки аграріїв скористаються гарантіями ФЧГК в 2024 році - 1%, 2% або 10%.

Поки не можу точно сказати. На мою думку, це простий і зрозумілий інструмент, тому він буде дуже популярним. Вже зараз зрозуміло, що заявок на отримання гарантій буде багато. Але наперед не будемо загадувати, про конкретні цифри зможемо говорити вже восени". Микола Сольський міністр агрополітики України

Міністр уточнив, що банкам ще треба буде "підтягнути" певні правила оцінювання впливу на довкілля, який створює потенційний отримувач гарантії. Це умова Єврокомісії та Світового Банку, партнерів цього фінансового інструменту.

Кому належатиме ФЧГК?

Товариство з обмеженою відповідальністю “ФОНД ЧАСТКОВОГО ГАРАНТУВАННЯ КРЕДИТІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ” на 100% належить державі в особі Кабінету міністрів України. Управління корпоративними правами держави здійснюватиме Міністерство аграрної політики та продовольства.

Правління фонду складається з п'яти членів, серед яких три незалежних члени, включно з Головою Ради, та два представники держави. Головою Ради ФЧГК призначений Ярослав Бельдовський, представники від держави - Олександр Кава і Сергій Карпенко, а незалежні члени - Пьотр Чарнецький і Рейніс Берзиньш.

Розмір статутного капіталу Фонду встановлений на рівні 735,68 млн грн, з них в 2023 була профінансована половина - 374 млн грн за Програмою прискорення приватних інвестицій у сільське господарство.

Структура статутного капіталу Фонду. Джерело: презентація ФЧГК.

Технічна допомога надається Світовим банком та IFC, а також DAI Global LLC у рамках Проекту USAID з реформування фінансового сектору.