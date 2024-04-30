АМКУ оштрафував “Київоблгаз” та Київську обласну енергопостачальну компанію на 8 млн грн

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України (АМКУ) ухвалила рішення щодо стягнення з АТ “Оператор газорозподільної системи “Київоблгаз” та ТОВ “Київська обласна енергопостачальна компанія” штрафу за порушення антимонопольного законодавства. Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

Зазначається, що “Київоблгаз” був оштрафований на загальну суму 7 мільйонів 640 тисяч гривень за два порушення. Зокрема, 3 мільйони гривень оператор газорозподільної системи має сплатити через порушення законодавства про захист економічної конкуренції “у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг з приєднання до газорозподільних систем в межах території Київської області”, йдеться в офіційному повідомленні АМКУ.

Кириленко уточнив, що "Київоблгаз" висунув неправомірну вимогу (до замовників технічних умов приєднання до газорозподільної системи) встановлювати єдиний вузол обліку природного газу для житлових будинків, тоді як замовник передбачав встановлення поквартирних засобів вимірювальної техніки.

Друге порушення, штраф за яке становить 4 мільйони 640 тисяч гривень, полягало в тому, що облгаз не надавав необхідних вихідних даних для проведення гідравлічного розрахунку газопроводу. У повідомленні йдеться, що такі дії спонукали до отримання послуг саме в "Київоблгазі" та призводили до ущемлення інтересів замовників послуги, а також суб’єктів господарювання.

Окрім того, на 275 579 гривень оштрафовано Київську обласну енергопостачальну компанію. У повідомленні Кириленка сказано, що такі кошти ТОВ має сплатити за те, що незаконно відмовляло ОСББ “Калинова фортеця” у підписанні договору на постачання електроенергії, використовуючи своє монопольне (домінуюче) становище.

У АМКУ також зауважили, що у Київської обласної енергопостачальної компанії були відсутні правові підстави відмовляти в укладені договору з ОСББ, оскільки “Калинова фортеця” мала укладений договір на розподіл з ПрАТ “ДТЕК регіональні електромережі”.

Облгази Фірташа: перехід до держави

Нагадаємо, що торік у червні "Київоблгаз" перейшов під державне управління “Нафтогазу”. Разом із ним до групи приєдналися ще "Житомиргаз" та "Львівгаз", які раніше входили до Регіональної газової компанії (РГК) олігарха-втікача Дмитра Фірташа.

За таким самим принципом під управління “Нафтогазу” перейшли ще "Івано-Франківськгаз", "Хмельницькгаз", "Миколаївгаз" та низка інших облгазів. Останні чотири газорозподільні підприємства перейшли під контроль "Нафтогазу" торік у грудні.

Міністр енергетики Герман Галущенко назвав повернення державного контролю над газорозподільними мережами питанням національної безпеки.

Нагадаємо також, що раніше СБУ спільно з БЕБ викрили масштабну схему: посадовці "облгазів Фірташа" розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю газу.

За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків на понад 4,2 мільярда гривент. А загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 мільярдів гривень.