Три газорозподільні компанії перейшли під управління "Нафтогазу"

Газорозподільні компанії АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Хмельницькгаз" і АТ "Миколаївгаз" перейшли під державне управління Групи "Нафтогаз".

Про це повідомляє пресслужба ТОВ "Газороподільні мережі України".

"Газові мережі по всій країні поетапно переходять під державне управління Групи Нафтогаз. До складу компанії сьогодні увійшли АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Хмельницькгаз" і АТ "Миколаївгаз"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інтеграція підприємств є першим кроком у вирішенні ключової мети – забезпечити ще в трьох областях стійке та ефективне функціонування кожного метра газорозподільної системи.

Наголошується, що інтеграція трьох газорозподільних компаній до складу Групи "Нафтогаз" гарантуватиме стабільне газопостачання в усіх сферах – від побутової до критичної.

Крім того, це забезпечить відповідальність перед країною за експлуатацію державних газорозподільних систем.

Також це сприятиме максимальному комфорту для клієнтів і забезпеченню варіативного сервісу.

"Вищезазначені принципи є базовими для газорозподільних підприємств, які працюють в складі Групи "Нафтогаз". Наразі вони впроваджуються на підприємствах, інтегрованих раніше: АТ "Київоблгаз", АТ "Житомиргаз", АТ "Львівгаз", АТ "Сумигаз", АТ "Дніпропетровськгаз" і АТ "Вінницягаз"", - підкреслюють в ТОВ "Газороподільні мережі України".

Зауважимо, 22 червня для “Нафтогазу” скінчився термін функцій та повноважень постачальника “останньої надії”. У 2022 році до Нафтогазу у якості ПОН потрапили близько 9 млн українських домогосподарств, через те що газзбути у їх областях не змогли домовитися з “Нафтогазом”. Про те, кому звичайні споживачі платитимуть за газ, читайте в матеріалі Delo.ua.