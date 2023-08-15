Три газораспределительных компании перешли под управление "Нафтогаза"

Газораспределительные компании АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Хмельницкгаз" и АО "Николаевгаз" перешли под государственное управление Группы "Нафтогаз".

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Газорораздельные сети Украины".

"Газовые сети по всей стране поэтапно переходят под государственное управление Группы "Нафтогаз". В состав компании сегодня вошли АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Хмельницкгаз" и АО "Николаевгаз"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что интеграция предприятий является первым шагом в решении ключевой цели – обеспечить еще в трех областях устойчивое и эффективное функционирование каждого метра газораспределительной системы.

Отмечается, что интеграция трех газораспределительных компаний в состав Группы "Нафтогаз" будет гарантировать стабильное газоснабжение во всех сферах – от бытовой до критической.

Кроме того, это обеспечит ответственность перед страной за эксплуатацию государственных газораспределительных систем.

Это также будет способствовать максимальному комфорту для клиентов и обеспечению вариативного сервиса.

"Вышеупомянутые принципы являются базовыми для газораспределительных предприятий, работающих в составе Группы "Нафтогаз". В настоящее время они внедряются на предприятиях, интегрированных ранее: АО "Киевоблгаз", АО "Житомиргаз", АО "Львовгаз", АО "Сумыгаз", АО "Днепропетровскгаз" "и АО "Винницагаз"", - подчеркивают в ООО "Газорораздельные сети Украины".

Заметим, 22 июня для "Нафтогаза" истек срок функций и полномочий поставщика "последней надежды". В 2022 году в Нафтогаз попали около 9 млн украинских домохозяйств, так как газсбыты в их областях не смогли договориться с "Нафтогазом". О том, кому обычные потребители будут платить за газ, читайте в материале Delo.ua.