Европейские трейдеры начали хранить газ в Украине, - СМИ

Европейские газовые трейдеры начали хранить природный газ в Украине, чтобы воспользоваться более низкими ценами и имеющимися мощностями, несмотря на риски, связанные с продолжающейся войной.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на трейдеров и представителей газовых компаний.

Как отмечает издание, после начавшегося в феврале прошлого года вторжения России в Украину Европейский Союз стремился увеличить объемы газа в хранилищах, чтобы компенсировать сокращение поставок российского голубого топлива, особенно во время пикового спроса в зимние месяцы.

Ожидается, что ЕС сможет заполнить свои хранилища на 90% до 1 ноября.

По словам трейдеров, в хранении природного газа в Украине есть коммерческая логика. В частности, говорится о возможности воспользоваться более низкими ценами сейчас по сравнению с будущими поставками.

Цена газа с поставкой в сентябре составляет 30 евро (32,96 долл. США) за МВт-ч по сравнению с форвардными ценами на первый квартал 2024 года в 49 евро, согласно ценам на рынке фьючерсов на газ в Нидерландах TTF.

Чешская группа EPH заявила, что решение использовать украинские хранилища также является признаком доверия к стране.

"EP Commodities транспортирует природный газ в Украину и использует украинские газохранилища. Мы верим в надежность систем транспортировки и хранения газа Украины, которые зарекомендовали себя даже в столь сложной обстановке военного времени", - сказал Мирослав Гасько, председатель правления EP Commodities EPH.

Объемы газа, которые планируют закачать в украинские газохранилища, он не сообщил.

По данным платформы прозрачности GIE, 7 августа хранилища газа в странах ЕС были заполнены на 87%.

"Мы видим положительную динамику по закачке газа иностранными трейдерами в наши хранилища", – заявили в украинском государственном Укртрансгазе, входящем в Группу Нафтогаз.

"Нафтогаз" заявил, что иностранные клиенты могут использовать более 10 миллиардов кубометров хранилищ Украины, преимущественно на западе страны, которое находится вдали от линии фронта.

Словацкая государственная SPP, снабжающая большую часть рынка страны частично российским газом, заявила, что рассматривает возможность использования украинских хранилищ, поскольку словацкие уже заполнены на 90%.

"Мы рассматриваем хранение газа в Украине как одну из интересных бизнес-возможностей", - сказали Reuters в SPP.

Другие европейские трейдеры заявили, что существуют риски из-за возможных военных ударов или вопроса о том, что произойдет с сетью, если Россия перестанет качать газ, который она все еще посылает на запад через Украину.

"Представьте, что точно нацеленная ракета попала в компрессорную станцию или другую инфраструктуру. Вы должны принять этот риск", - сказал Мартин Пич, руководитель отдела торговли чешской фирмы MND.

По его словам, объемы могут быть небольшими, но могут вырасти, если спотовые цены на газ упадут.

В прошлом месяце аналитический центр Bruegel заявил, что Украина может увеличить хранилища Европы примерно на 10%.

"Использование дополнительной мощности в 100 ТВт-ч, доступной в Украине, обеспечит хороший толчок зимней перспективе Европы и долгожданное повышение дохода Украины", - подчеркнули в Bruegel.

Сейчас газ для хранения в Украине можно приобрести где угодно и качать, используя реальные или виртуальные потоки по трубопроводам из Польши, Словакии и Венгрии.

Напомним, в этом году цены на газ в Европе уже упали на две трети. В прошлом году цены были в четыре раза выше, чем сейчас, и страны были вынуждены восстановить угольную генерацию, чтобы сохранить свет после того, как Россия сократила поставки газа.

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