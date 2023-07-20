На 1 июля Украина закачала в ПХГ всего 1,5 млрд куб. м газа

С начала сезона закачки 17 апреля Украина закачала в подземные газохранилища всего 1,5 млрд куб. м газа. По состоянию на 1 июля запасы в подземных газохранилищах составляют 10,5 млрд куб. м газа из необходимых 14 млрд куб. м. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства.

Согласно отчету МЭА, на конец марта запасы газа в подземных газохранилищах Украины составляли 9 млрд куб. м, тогда как по состоянию на 1 июля запасы составляли 10,5 млрд куб. м. Таким образом, за три месяца Украине удалось закачать в ПХГ лишь 1,5 млрд куб. м.

Согласно планам Кабинета министров, на начало отопительного сезона 2023/2024 в украинских ПХГ нужно накопить 14 млрд куб. м газа. Этот объем невелик по сравнению с предыдущими отопительными сезонами. Так, в 2022 году в планах Правительства было накопить 19 млрд куб. м газа, но фактически к концу сентября 2022 года удалось достичь показателя 14 млрд куб. м.

В то же время уровень потребления газа в отопительном сезоне 2022/2023 года был очень низким из-за теплой зимы и уменьшения объемов потребления промышленностью. Например, в 2021 году фактическое потребление газа в Украине по данным оператора ГТС Украины составило 26,8 млрд куб. м, отсюда только на нужды населения поступило 8,6 млрд куб. м, производители тепла потребили 6,3 млрд. куб. м голубого топлива, а промышленность, бюджетные организации и другие небытовые потребители использовали 11,9 млрд. куб. м.

Напомним, в конце февраля глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев заявил, что в этом году Украина впервые в истории может отказаться от импорта природного газа. В целом "Нефтегаз" планирует увеличить добычу голубого топлива на 1 млрд куб. м, для чего продолжает вводить в эксплуатацию новые скважины .

Вместе с этим цены на газ в Европе существенно ниже, чем в 2022 году. По состоянию на 20 июля котировки на нидерландском хабе TTF составляют 25,9 евро за МВт, что соотносится с ценой 305 долларов за тысячу кубических метров. Это существенно дешевле чем в июле прошлого года когда цены двигались в коридоре 1600-2100 долларов за тысячу кубических метров.