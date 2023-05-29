"Нафтогаз" планує збільшити видобуток газу на 1 млрд куб. м

НАК “Нафтогаз України” планує наступний опалювальний сезон пройти без імпорту блакитного палива. Для цього компанія хоче збільшити газовидобуток на 1 млрд куб. м. і вже ввела в експлуатацію шість нових свердловин.

Про це інтерв’ю NV розповів очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, повідомляє пресслужба компанії.

За його словами, попри бойові компанія намагається збільшити газовидобуток газу вже цього року і працює у цьому напрямі.

Чернишов розповів, що з початку 2023 року Укргазвидобування ввело в експлуатацію сім свердловин із високим рівнем видобутку газу – понад 100 тис. куб. м на добу. Шість свердловин є новими, вони встановлені після буріння, а сьому запустили після капітального ремонту.

Загалом вони здатні видобувати близько 1,5 млн куб. м газу на добу.

Він наголосив, що компанія залучає наві технологічні та інженерні рішення, щоб збільшити видобуток із існуючих родовищ і свердловин. У 2023-му "Нафтогаз" планує видобути 13,5 млрд куб. м газу.

"Цього року українського газу буде достатньо, аби пройти опалювальний сезон 2023-2024 без імпорту. Але є воєнні ризики. Тому "Нафтогаз" долучився до платформи спільних закупівель газу Aggregate EU. Тобто якщо при негативному розвитку подій палива не вистачатиме, ми зможемо оперативно замовити потрібні нам обсяги", - розповів Чернишов.

Він підкреслив, що Україна посідає друге місце в Європі за підтвердженими запасами газу і країні слід почати використовувати цей потенціал.

Нещодавно "Укргазвидобування" запустило одну з найпотужніших свердловин за останні роки. Вона видобуває 580 000 кубометрів газу на добу.