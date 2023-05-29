"Нефтегаз" планирует увеличить добычу газа на 1 млрд куб. м

НАК "Нефтегаз Украины" планирует следующий отопительный сезон пройти без импорта голубого топлива. Для этого компания хочет увеличить газодобычу на 1 млрд куб. м. и уже ввела в эксплуатацию шесть новых скважин.

Об этом интервью NV рассказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев, сообщает пресс-служба компании.

По его словам, несмотря на боевые, компания пытается увеличить газодобычу газа уже в этом году и работает в этом направлении.

Чернышев рассказал, что с начала 2023 года Укргаздобыча ввела в эксплуатацию семь скважин с высоким уровнем добычи газа – более 100 тыс. куб. м в день. Шесть скважин новые, они установлены после бурения, а седьмой запущен после капитального ремонта.

В общей сложности они способны добывать около 1,5 млн куб. м газа в сутки.

Он подчеркнул, что компания привлекает новые технологические и инженерные решения, чтобы увеличить добычу из существующих месторождений и скважин. В 2023 году "Нафтогаз" планирует добыть 13,5 млрд куб. м газа.

"В этом году украинского газа будет достаточно, чтобы пройти отопительный сезон 2023-2024 без импорта. Но есть военные риски. Поэтому "Нафтогаз" присоединился к платформе совместных закупок газа Aggregate EU. То есть, если при негативном развитии событий топлива не будет хватать, мы сможем оперативно заказать нужные нам объемы", - рассказал Чернышев.

Он подчеркнул, что Украина занимает второе место в Европе по подтвержденным запасам газа и стране следует начать использовать этот потенциал.

Недавно "Укргаздобыча" запустила одну из самых мощных скважин за последние годы. Она добывает 580 тысяч кубометров газа в сутки.