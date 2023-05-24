В Украине ввели в эксплуатацию одну из самых мощных газовых скважин

"Укргаздобыча" запустила одну из самых мощных скважин за последние годы. Она добывает 580 тысяч кубометров газа в сутки.

Об этом сообщил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Он подчеркнул, что путь к "газовой независимости" состоит из последовательных шагов, а специалисты компании ежедневно работают над достижением поставленных целей.

"На днях "Укргаздобыча" запустила в работу новую поисковую скважину глубиной 5,8 км, открывшую перспективы ранее неразведанного блока на одном из наших месторождений на востоке страны", - отметил Чернышев.

Он добавил, что это стало возможным благодаря проведению современных 3D сейсмических исследований и профессиональным действиям геологов, геофизиков и буровиков.

Сейчас скважина обеспечивает 580 тысяч кубометров газа в сутки.

Более того, новая скважина открыла перспективы ранее неразведанного блока месторождения, которые оцениваются более чем в 6 млрд куб. м.

"В разработке еще несколько перспективных скважин", - подчеркнул Чернышев.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" планирует воплотить в этом году амбициозный план - отказаться от импорта природного газа путем увеличения внутренней добычи для удовлетворения потребностей страны, даже в условиях полномасштабной войны с РФ.

Ранее специалисты АО "Укргаздобыча" успешно завершили капитальный ремонт скважины на востоке Украины. Это позволило увеличить добычу из нее с почти нуля до 160 тыс. куб. м газа и 57 тонн конденсата.

Также в апреле АО "Укргаздобыча" запустило сразу две эксплуатационные скважины на одном из крупнейших месторождений Украины. Совокупно они прибавили более 300 тыс. куб. м газа до суточной добычи компании.