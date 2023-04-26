"Нафтогаз" збільшив добовий видобуток газу на 50-річному родовищі на 300 тисяч кубометрів

За останній місяць АТ "Укргазвидобування", що є частиною групи "Нафтогаз", запустило одразу дві експлуатаційні свердловини на одному з найбільших родовищ України. Сукупно вони додали понад 300 тис. куб. м газу до добового видобутку компанії.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що в компанії роблять все можливе, щоб збільшити власний видобуток газу.

Так, на родовищі, якому вже понад 50 років, завдяки новим свердловинам вдалося не лише зупинити падіння видобутку, а й досягти зростання виробничих показників.

Родовище все ще має поклади з високим залишковим потенціалом. Щоб розкрити всі його можливості, фахівці "Укргазвидобування" наразі ведуть буріння та освоєння ще 10-х експлуатаційних свердловин.

Крім того, завдяки проведеним сучасним сейсмічним дослідженням відновлено дорозвідку родовища. Це дає можливість наростити розвідані запаси вуглеводнів. З цією метою запроектовано 5 нових пошуково-розвідувальних свердловин, перша з яких вже буриться.

"Задля виконання поставлених на 2023 рік цілей з нарощення видобутку ми збільшуємо обсяги буріння на родовищах, де це обґрунтовано геологічними умовами та техніко-економічними розрахунками", – зазначив т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Він додав, що програму буріння на 2023 рік на зазначеному родовищі розробили фахівці УкрНДІгазу, департаменту розробки АТ "Укргазвидобування" та ГПУ "Шебелинкагазвидобування".

Обидві свердловини пробурило Хрестищенське відділення бурових робіт БУ "Укрбургаз", а операцію гідророзриву на одній із свердловин виконали фахівці УГВ-Сервісу.

Зазначимо, НАК "Нафтогаз України" планує втілити цьогоріч амбітний план - відмовитися від імпорту природного газу шляхом збільшення внутрішнього видобутку для задоволення потреб країни, навіть в умовах повномасштабної війни з РФ.

Нагадаємо, АТ "Укргазвидобування" нещодавно пробурило розвідувальну свердловину, яка відкрила новий нафтогазовий поклад на вже виснаженому родовищі. Видобуток газу на ній складає понад 460 тисяч кубометрів на добу.