"Нафтогаз" увеличил суточную добычу газа на 50-летнем месторождении на 300 тысяч кубометров

За последний месяц АО "Укргаздобыча", являющееся частью группы "Нафтогаз", запустило сразу две эксплуатационные скважины на одном из крупнейших месторождений Украины. Совокупно они прибавили более 300 тыс. куб. м газа до суточной добычи компании.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что в компании делают все возможное, чтобы увеличить добычу газа.

Так, на месторождении, которому уже более 50 лет благодаря новым скважинам удалось не только остановить падение добычи, но и достичь роста производственных показателей.

Месторождение все еще имеет залежи с высоким остаточным потенциалом. Чтобы раскрыть все его возможности, специалисты "Укргаздобычи" ведут бурение и освоение еще 10-х эксплуатационных скважин.

Кроме того, благодаря проведенным современным сейсмическим исследованиям возобновлена разведка месторождения. Это позволяет нарастить разведанные запасы углеводородов. С этой целью запроектировано 5 новых поисково-разведочных скважин, первая из которых уже бурится.

"Для выполнения поставленных на 2023 год целей наращивания добычи мы увеличиваем объемы бурения на месторождениях, где это обосновано геологическими условиями и технико-экономическими расчетами", – отметил и.о. генерального директора "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

Он добавил, что программу бурения на 2023 год на указанном месторождении разработали специалисты УкрНИИгаза, департамента разработки АО "Укргаздобыча" и ГПУ "Шебелинкагаздобыча".

Обе скважины пробурило Крестищенское отделение буровых работ "Укрбургаз", а операцию гидроразрыва на одной из скважин выполнили специалисты УГО-сервиса.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" планирует воплотить в этом году амбициозный план - отказаться от импорта природного газа путем увеличения внутренней добычи для удовлетворения потребностей страны, даже в условиях полномасштабной войны с РФ.

Напомним, АО "Укргаздобыча" недавно пробурило разведывательную скважину, открывшую новую нефтегазовую залежь на уже истощенном месторождении. Добыча газа на ней составляет более 460 тысяч кубометров в сутки.