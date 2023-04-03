В Україні запустили найпотужнішу свердловину за останні 2,5 роки: скільки газу дає

АТ "Укргазвидобування", що є частиною НАК "Нафтогаз України", пробурило розвідувальну свердловину, яка відкрила новий нафтогазовий поклад на вже виснаженому родовищі. Видобуток газу на ній складає понад 460 тисяч кубометрів на добу.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз".

"Це одна з потужних свердловин, які Укргазвидобування запустило в березні цього року. Її добовий дебіт сягнув понад 460 тис. куб. м газу на добу. Вона має найвищі показники видобутку серед свердловин, які компанія ввела в експлуатацію протягом останніх 2,5 роки. Це важливе досягнення для нас", – зазначив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

За його словами, запуск нової свердловини став можливим завдяки сучасним підходам до обробки геологічної інформації, зокрема матеріалів 3D сейсморозвідки, що дало змогу ідентифікувати раніше нерозвіданий поклад і визначити оптимальну точку для буріння.

Новий нафтогазовий поклад відкрито на вже виснаженому родовищі.

"Це спільне досягнення наших геологів і буровиків, які виконали свою роботу на найвищому рівні. В надскладних умовах воєнного стану ми робимо все, щоб Україна змогла вже наступного опалювального сезону відмовитися від імпорту газу", – повідомив Олег Толмачев, т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування".

Зазначимо, НАК "Нафтогаз України" планує втілити цьогоріч амбітний план - відмовитися від імпорту природного газу шляхом збільшення внутрішнього видобутку для задоволення потреб країни, навіть в умовах повномасштабної війни з РФ.

Так, протягом березня НАК "Нафтогаз України" запустив дві нові потужні свердловини, які дають 300-400 тисяч кубометрів газу на добу

Нещодавно компанія "Укргазвидобування", що є частиною групи "Нафтогаз", пробурила нову оціночно-експлуатаційну свердловину глибиною 5950 метрів, яка дає 340 тисяч кубометрів природного газу на добу.

Крім того, "Нафтогаз"збільшив видобуток газу в західних регіонах України, використовуючи нові технології і обладнання. Так, у Львівській області запрацювала свердловина, що забезпечує видобуток 115 тисяч кубометрів газу на добу.