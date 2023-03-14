"Нафтогаз" запустив нову потужну свердловину на виснаженому на 85% родовищі: скільки газу дає

Компанія "Укргазвидобування", що є частиною групи "Нафтогаз", пробурила нову оціночно-експлуатаційну свердловину глибиною 5950 метрів, яка дає 340 тисяч кубометрів природного газу на добу. Про це йдеться у повідомленні групи.

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"Це дуже хороший результат, особливо враховуючи, що родовище, на якому пробурена свердловина, експлуатується вже 45 років та виснажене на 85%. Він став можливим завдяки застосуванню сучасних підходів до розробки родовищ", – пояснив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Зокрема, під час проектування свердловини з допомогою 3D-моделі родовища фахівці змогли визначити перспективну ділянку продуктивного пласта родовища, яка досі не розроблялася.

"Минулого року ми переформатували команду наших геологів і розробників, переглянувши процеси і посиливши її потужними фахівцями з досвідом роботи в міжнародних компаніях. Уже бачимо результат", – зазначив виконуючий обов'язки генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

За його словами, досягнуті на цьому родовищі результати та низка інших нещодавніх геологічних відкриттів стануть важливими складовими для нарощення видобутку газу вже цього року.

Також в "Нафтогазі" зазначають, що результати буріння нової свердловини дали підстави запланувати буріння ще однієї свердловини на цій ділянці родовища. Однак про місцерозташування родовища не повідомляється.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року "Нафтогаз" повідомляв про те, що УГВ пробурило нову свердловину в Харківській області, яка дає 140 тисяч кубометрів газу на добу, на родовищі, яке експлуатується уже півстоліття і майже виснажене. На початку вересня повідомлялося, що у Львівській області запрацювала свердловина, що забезпечує видобуток 115 тисяч кубометрів газу на добу.