Шукатимуть газ: в Україні розпочали масштабні 3D сейсморозвідувальні дослідження

АТ "Укргазвидобування" (УГВ) розпочинає 3D сейсморозвідувальні дослідження у західних регіонах України. Про це 17 лютого в Facebook повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

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Фахівці УГВ разом із залученими компаніями дослідять територію площею понад 1,5 тисячі квадратних кілометрів. Це будуть найбільш масштабні 3D сейсморозвідувальні дослідження, які коли-небудь проводилися в Україні.

"Це дозволить отримати детальні геологічні моделі покладів вуглеводнів, розташованих на глибинах до 5 кілометрів. Важливо, що вони (дослідження – Delo.ua) проводяться сьогодні, навіть під час війни", — зауважив Чернишов.

Більше деталей щодо очікуваних результатів та інших планів в компанії поки не розкривають.

Нагадаємо, за 2022 рік попри війну і її наслідки УГВ пробурило 47 нових свердловин, що є показником, який практично не відрізняється від довоєнного.

Більше того, "Нафтогаз" збільшив видобуток газу в західних регіонах України, використовуючи нові технології і обладнання. Так, у Львівській області запрацювала свердловина, що забезпечує видобуток 115 тисяч кубометрів газу на добу