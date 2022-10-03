"Нафтогаз" нарощує видобуток газу в західних регіонах України

Група "Нафтогаз" збільшує видобуток газу в західних регіонах України, використовуючи нові технології і обладнання.

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Про це голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив під час робочої поїздки на одне з газових родовищ у Львівській області.

Зокрема, ГПУ "Львівгазвидобування" (одне з трьох управлінь АТ "Укргазвидобування"), яке оперує родовищами у 5 західних областях, з початку року передало в газотранспортну систему на 2% більше блакитного палива порівняно з 2021-м.

За словами очільника "Нафтогазу", енергобезпека України вимагає максимальної самодостатності у забезпеченні енергоносіями, тому навіть у воєнний час компанія використовує всі доступні можливості для впровадження нових проектів з нарощення видобутку газу.

"Минулого року ми перейшли до зростання видобутку і мали всі передумови, щоб зберегти цей тренд поточного року. Через військові дії наша компанія втратила частину свердловин, але завдяки героїчній праці газовиків зниження видобутку мінімальне – лише два відсотки від початку року. Для порівняння: у приватних компаній падіння становить понад 11 відсотків. З урахуванням ситуації в країні, ми плануємо інтенсивно розкривати потенціал родовищ на заході України, який є досить великим. Буріння похилоскерованої свердловини, яку ми сьогодні побачили, - один із проектів в межах цієї роботи. Одночасно наша компанія уже відновлює діяльність зупинених або зруйнованих через війну об’єктів на сході. З успіхами військових, уже наступного року ми плануємо збільшувати видобуток", - повідомив Юрій Вітренко.

Щоб досягти поставлених цілей, за його словами, "Нафтогаз" щороку збільшує капітальні вкладення у розвідку і видобування. Зокрема, наступного року інвестиції зростуть на 15% після затвердження Урядом фінансового плану "Нафтогазу".

Стабілізація і збільшення власного видобутку газу є однією з найважливіших передумов для досягнення енергетичної незалежності України і для успішного проходження Україною опалювального сезону 2022-2023 рр. З огляду на розв’язану Росією війну і безпрецедентно високу ціну газу на світових ринках, цей сезон може стати одним з найскладніших за всю історію незалежної України.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький зауважив, що для області дуже важливо, що Нафтогаз впроваджує тут інновації, робить інвестиції.

"Львівщина має тривалу газовидобувну історію. Дуже тішить, що НАК "Нафтогаз України" впроваджує у газовидобуванні в нашій області нові технології, наприклад, 3D сейсмічні дослідження, що дозволяє знайти нові поклади газу і ще більше наростити видобуток. Ми бачимо, що кошти, вкладені у газовидобуток на Львівщині, дають результат. Люди мають роботу, держава отримує газ та сплачені податки. Сподіваюся, що і наступного року Нафтогаз інвестуватиме у глибоке буріння та розвідку нових родовищ у Львівській області. Також потрібно продовжувати вкладати гроші у сейсмічні дослідження. Це допоможе нарощувати видобуток газу і, відповідно, забезпечити теплом більше жителів України", - зазначив Козицький.

"У кожного зараз своя боротьба, свій фронт. Наша компанія бореться за кожен кубічний метр газу. Знаючи, що робиться з газом у світі та Європі, ми добре усвідомлюємо значення своєї роботи і робимо все можливе для приросту видобутку газу", - зауважив директор ГПУ "Львівгазвидобування" Олександр Сендега.

Говорячи про підготовку до опалювального сезону, Юрій Вітренко підкреслив, що наразі інфраструктурна готовність підземних газових сховищ України до роботи в осінньо-зимовий період складає 100%, в сховища закачано 13,9 млрд куб м і закачування активно продовжується. Також "Нафтогаз" розпочав закупівлю газу у приватних видобувників – вже купили понад 200 млн куб м.

Нагадаємо, у Львові мають намір побудувати у співпраці з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" нову котельню на біопаливі, що зможе обігріти чверть будинків у місті з центральним підключенням.