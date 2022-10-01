"Нафтогаз" вкладе 1 мільярд гривень в будівництво у Львові котельні на деревині

У Львові мають намір побудувати у співпраці з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" нову котельню на біопаливі, що зможе обігріти чверть будинків у місті з центральним підключенням. Про це повідомляє пресслужба мерії.

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"Ми даємо старт дуже великому і потужному проекту спільно з НАК "Нафтогаз України". Ми вибудуємо потужний об’єкт, який буде генерувати 40 МВт і це буде покривати великий відсоток потреб нашого міста в опаленні. Тим проєктом ми фактично відмовляємося від газу і переходимо на відходи деревини", – розповів міський голова Андрій Садовий.

Фото: Львівська міськрада Фото: Львівська міськрада Фото: Львівська міськрада Фото: Львівська міськрада Фото: Львівська міськрада

Про співпрацю у будівництві нової котельні вже підписано відповідний меморандум і розпочато перші кроки у реалізації проєкту. Фінансування будівництва бере на себе "Нафтогаз".

"При дефіциті і захмарних цінах на газ у Європі перехід з природного газу на біомасу, на відходи, на сміття – це ті кроки, які треба робити. З багатьма мерами інших міст ми про це говорили. Але в чому перевага Львова? Тут ми можемо це зробити набагато швидше. Поки інші говорять, Львів робить", - наголосив голова НАК Юрій Вітренко.

За його словами, планується, що вже на початку лютого наступного року цей об’єкт почне працювати, використовуючи деревину, а не природний газ. Вартість будівництва котельні на біопаливі становитиме приблизно 1 мільярд гривень.

Як зазначив Вітренко напередодні на брифінгу у Львові, окупність таких проєктів за нинішньої ціни газу складає лише кілька місяців, передає "Інтерфакс-Украина". Голова "Нафтогазу" додав, що реалізуючи в Україні ще низку подібних проєктів, НАК готова підтримувати й інші міста у цьому напряму.

"У нас є зацікавленість вкладати гроші в такі проєкти, щоб імпортувати менше газу за колосальними цінами. Реалізація таких проєктів вигідна і економічно, і для екології", - пояснив Вітренко.

При цьому він зазначив, що і львівська влада, і сама НАК також має низку домовленостей із тим, щоб потім залучати кошти міжнародних фінансових організацій під такі проєкти.

Садовий в свою чергу зазначив, що для міста це буде перша потужна ТЕЦ на альтернативному паливі, яке покриватиме близько чверті його потреб у теплі.

"Ми планували такий проєкт із ЄБРР давно, але за їхніми класичними процедурами змогли б його розпочати лише наступного року. Але російська агресія настільки активізувала розумовий процес, що ми вийшли на домовленості з "Нафтогазом", - пояснив мер.

За його словами, участь національної нафтогазової компанії дає більше можливостей та пріоритетів, зокрема й у отриманні обладнання.

Водночас як повідомляють також в пресслужбі "Нафтогазу", нову сучасну ТЕЦ на альтернативному паливі планують збудувати у стислі терміни в Новояворівську Львівської області. В рамках проекту передбачається і будівництво сортувального комплексу твердих побутових відходів.

"Як паливо для ТЕЦ буде використано тріску дерев та органічну складову ТПВ - це папір, картон, харчові відходи, дерево, шкіра, тканина. Впровадивши цей проект, ми зможемо зекономити 24 мільйони доларів, які витрачали на газ. А мешканці Новояворівська отримають дешевше тепло та гарячу воду протягом року", - розповів генеральний директор "Нафтогаз Тепло" Віталій Михайльо.

Відповідно до проекту, необхідний обсяг збору ТПВ становить 70 тисяч тон на рік, які включають на 30-35% вторинні ресурси, а також ті, що біологічно розкладаються і придатні для горіння (65%), а саме близько 45 тисяч тон на рік. Іншою паливною складовою планується використання деревної тріски обсягом 39 тисяч тон на рік.

Нагадаємо, що АРМА передало Новояворівську та Новороздільську ТЕЦ на Львівщині в управління "Нафтогазу" ще у кінці 2019 року, аби вирішити проблеми з опалювальним сезоном в цих містах.

Крім того, "Нафтогаз" повідомляє, що розпочав підготовчі роботи з будівництва ТЕЦ на біомасі у Житомирі. Плановий період здачі об’єкту в експлуатацію – 4-й квартал 2023 року (вищезгаданої ТЕЦ у Львові – 1-й квартал 2023 року).

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин зазначив, що спільно з НАК місто реалізує проект, який вже за рік зможе забезпечити виробництво 50 МВт енергії, які генеруватимуться з альтернативних видів палива.

За його словами, у 2015 році обласний центр споживав за рік 93 мільйона кубометрів газу, а вже цього опалювального сезону має бути не більше 45 мільйонів. Через рік місто планує використовувати лише 10% від того, що було у 2015 році.

В планах влади Житомира та керівництва "Нафтогазу" реалізувати у місті три проекти, які дозволять зекономити, перетворюючи побутові відходи та щепу від деревини на тепло й електроенергію.

Загалом у планах "Нафтогазу" побудувати щонайменше 9 біоТЕЦ та біокотелень у 8 регіонах України загальною потужністю 250 МВт теплової енергії та 52 МВт електричної. Компанія вказує, що має мету стати найбільшим генератором тепла з біомаси до 2027 року та забезпечити заміщення близько 2 мільярдів кубометрів газу.