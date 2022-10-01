"Нафтогаз" вложит 1 миллиард гривен в строительство во Львове котельной на древесине

Во Львове намерены построить в сотрудничестве с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" новую котельную на биотопливе, которая сможет обогреть четверть домов в городе с центральным подключением. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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"Мы даем старт очень крупному и мощному проекту совместно с НАК "Нафтогаз Украины". Мы выстроим мощный объект, который будет генерировать 40 МВт, и это будет покрывать большой процент потребностей нашего города в отоплении. Этим проектом мы фактически отказываемся от газа и переходим на отходы древесины", – рассказал городской голова Андрей Садовой.

Фото: Львовский горсовет Фото: Львовский горсовет Фото: Львовский горсовет Фото: Львовский горсовет Фото: Львовский горсовет

О сотрудничестве в строительстве новой котельной уже подписан соответствующий меморандум и начаты первые шаги по реализации проекта. Финансирование строительства берет на себя "Нафтогаз".

"При дефиците и заоблачных ценах на газ в Европе переход с природного газа на биомассу, на отходы, на мусор – это те шаги, которые нужно делать. Со многими мэрами других городов мы об этом говорили. Но в чем преимущество Львова? Здесь мы можем это сделать намного быстрее. Пока другие говорят, Львов делает", - подчеркнул глава НАК Юрий Витренко.

По его словам, планируется, что уже в начале февраля следующего года этот объект заработает, используя древесину, а не природный газ. Стоимость строительства котельной на биотопливе составит около 1 миллиарда гривен.

Как отметил Витренко накануне на брифинге во Львове, окупаемость таких проектов при нынешней цене газа составляет всего несколько месяцев, передает "Интерфакс-Украина". Глава "Нафтогаза" добавил, что реализуя в Украине еще ряд подобных проектов, НАК готова поддерживать и другие города в этом направлении.

"У нас есть заинтересованность вкладывать деньги в такие проекты, чтобы импортировать меньше газа по колоссальным ценам. Реализация таких проектов выгодна и экономически, и для экологии", - объяснил Витренко.

При этом он отметил, что и у львовских властей, и у самой НАК также есть ряд договоренностей с тем, чтобы потом привлекать средства международных финансовых организаций под такие проекты.

Садовой, в свою очередь, отметил, что для города это будет первая мощная ТЭЦ на альтернативном топливе, которое будет покрывать около четверти его потребностей в тепле.

"Мы планировали такой проект с ЕБРР давно, но по их классическим процедурам смогли бы его начать только в следующем году. Но российская агрессия настолько активизировала мыслительный процесс, что мы вышли на договоренности с "Нафтогазом", - пояснил мэр.

По его словам, участие национальной нефтегазовой компании дает больше возможностей и приоритетов, в том числе и в получении оборудования.

В то же время, как сообщают также в пресс-службе "Нафтогаза", новую современную ТЭЦ на альтернативном топливе планируют построить в сжатые сроки в Новояворовске Львовской области. В рамках проекта предусматривается и строительство сортировочного комплекса твердых бытовых отходов.

"В качестве топлива для ТЭЦ будет использована древесная щепа и органическая составляющая ТБО - это бумага, картон, пищевые отходы, дерево, кожа, ткань. Внедрив этот проект, мы сможем сэкономить 24 миллиона долларов, которые тратили на газ. А жители Новояворовска получат дешевле тепло и горячую воду в течение года", - рассказал генеральный директор "Нафтогаза Тепло" Виталий Михайльо.

Согласно проекту, необходимый объем сбора ТБО составляет 70 тысяч тонн в год, которые включают на 30-35% вторичные ресурсы, а также биологически разлагаемые и пригодные для горения (65%), а именно около 45 тысяч тонн в год. В качестве другой топливной составляющей планируется использование древесной щепы в объеме 39 тысяч тонн в год.

Напомним, что АРМА передало Новояворовскую и Новораздольскую ТЭЦ во Львовской области в управление "Нафтогаза" еще в конце 2019 года, чтобы решить проблемы с отопительным сезоном в этих городах.

Кроме того, "Нафтогаз" сообщает, что начал подготовительные работы по строительству ТЭЦ на биомассе в Житомире. Плановый период сдачи объекта в эксплуатацию – 4-й квартал 2023 года (вышеупомянутой ТЭЦ во Львове – 1-й квартал 2023).

Мэр Житомира Сергей Сухомлин отметил, что совместно с НАК город реализует проект, который уже через год сможет обеспечить производство 50 МВт энергии, которые будут генерироваться из альтернативных видов топлива.

По его словам, в 2015 году областной центр потреблял за год 93 миллиона кубометров газа, а уже в этом отопительном сезоне должно быть не более 45 миллионов. Через год город планирует использовать лишь 10% того, что было в 2015 году.

В планах властей Житомира и руководства "Нафтогаза" реализовать в городе три проекта, которые позволят сэкономить, превращая бытовые отходы и щепы от древесины в тепло и электроэнергию.

В целом в планах "Нафтогаза" построить по меньшей мере 9 биоТЭЦ и биокотельных в 8 регионах Украины общей мощностью 250 МВт тепловой энергии и 52 МВт электрической. Компания указывает, что преследует цель стать крупнейшим генератором тепла из биомассы к 2027 году и обеспечить замещение около 2 миллиардов кубометров газа.