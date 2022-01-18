"Нафтогаз Тепло" приглашает местный бизнес к поставке биотоплива на ТЭЦ

ООО "Нафтогаз Тепло", дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины", управляющая Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ и ТКЭ (Львовская область) и ожидающая передачу ей в управление шести более крупных государственных ТЭЦ, намерена активно сотрудничать с местным бизнесом по долгосрочной покупке биосырья с целью сокращения потребления природного газа.

Об этом сообщил руководитель компании Виталий Михайльо в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас находимся в режиме формулировки модели партнерских отношений: есть, например, местный малый бизнес, который будет знать, что компании для производства тепла и электроэнергии нужно ежегодно определенное количество биосырья. Пусть это будет щепа или солома, в производство которых предприниматели могут инвестировать и строить свой устойчивый бизнес", – сказал он, передает Green Deal.

Михайльо добавил, что это также может быть специально переработанный мусор.

Он подчеркнул готовность компании заключать долгосрочные контракты, например, на 10 лет, чтобы партнеры могли инвестировать деньги в развитие своего бизнеса.

По словам руководителя "Нафтогаз Тепло", сама компания не намерена самостоятельно идти в эти сферы, а сосредоточится на модернизации ТЭЦ и повышении их эффективности.

Михайльо также сообщил, что "Нафтогаз Тепло" намерена упростить и сделать прозрачными условия подключения к теплу и электроэнергии там, где она оказывает такие услуги.

Отвечая на вопрос о возможности объединения усилий с другой "дочкой" НАК – ГК "Нафтогаз Украины", которая поставляет газ населению, руководитель "Нафтогаз Тепло" сообщил, что "такие идеи есть". "Они еще немного не проработаны. Но, думаю, потенциально синергия будет велика", – сказал он.

Как сообщалось, Кабинет министров 4 августа 2021 года принял решение о передаче НАК "Нафтогаз Украины" в уставный капитал пакетов акций (свыше 99%) АО "Днепровская ТЭЦ", ЧАО "Николаевская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Одесская ТЭЦ", а также целостного имущественного комплекса ГП "Северодонецкая теплоэлектроцентраль".

Руководитель "Нафтогаз Тепло" уточнил, что в настоящее время в НАК ожидают окончательного перехода права собственности на активы, прогнозируя, что это произойдет ориентировочно в апреле этого года.