Из-за цен на газ бизнес переходит на твердотопливные котлы. Пеллеты подорожали в два раза

В отопительный сезон 2021-2022 Украина вошла с рекордно высокими ценами на газ. И хотя правительство позаботилось о том, чтобы население и бюджетные организации платили за газ меньше его рыночной цены, колебания котировок на европейских хабах все еще вызывают опасения у части украинских граждан. Тем временем бизнес, который не в состоянии платить 30-40 тысяч гривен за кубометр газа, массово переходит на пеллеты, которые уже подорожали вдвое — с 3200 гривен до 6-7 тысяч гривен за тонну, и твердотопливные котлы, которых уже не хватает в продаже. И рост цен будет продолжаться.

Опасения по поводу стабильности поставок газа в Украине были и ранее — после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году. В те годы в стране сильно вырос интерес к альтернативным энергоресурсам, таким как пеллеты, брикеты и дрова.

Действительно, тех, у кого помещение отапливается такими энергоносителями, не пугает ни шантаж "Газпрома", ни рекордные цены на европейских хабах, ни цена угля. На первый взгляд, Украина богата лесами, здесь есть деревообрабатывающие предприятия, из отходов которых можно производить топливо, которое не будет становиться оружием в очередной торговой войне. Но это на первый взгляд.

В реальности сырьевой суперцикл не обошел и рынок топливных гранул: начиная с лета и до ноября текущего года цена на пеллеты в Украине выросла в два раза. Производители жалуются на дефицит сырья и резко возросший спрос со стороны юридических лиц, а продавцы котлов отмечают огромный спрос на биотопливные системы отопления со стороны малого и среднего бизнеса.

Delo.ua расспросило экспертов и участников рынка о том, что сейчас происходит на рынке топливных гранул и кому сейчас выгоднее всего переходить на альтернативные энергоресурсы.

Населению переходить на пеллеты пока невыгодно

Житель пригорода Киева Евгений установил систему отопления топливными гранулами 4 года назад. Он говорит, что перешел на пеллеты, потому что это давало ему ощущение независимости от поставщиков газа.

"С газом видите, что происходит, а мне все равно. Я в сентябре купил пеллет на весь сезон, и для меня вопрос отопления на эту зиму закрыт", — рассказывает Евгений.

Он объясняет, что стоимость отопительного сезона зависит от дома. Так, для дома площадью до 200 кв. м в сезон нужно около 5 тонн пеллет. На текущий момент цена на них составляет 5,5-6 тыс. гривен за тонну. Но Евгений успел купить топливо перед подорожанием, и оно обошлось ему в 4200 гривен за тонну.

Установка всей системы отопления обошлась Евгению довольно дорого — в 10 тыс. евро. Однако он говорит, что пользуется системой, так как ему нравится сама концепция. При этом он объясняет, что прошлый отопительный сезон обошелся ему на 10% дешевле, чем если бы он пользовался газом. А в этом году топить газом для населения будет дешевле, чем топить пеллетами или брикетами.

Бизнес массово переходит на пеллеты из-за цен на газ

Николай, менеджер по продажам в магазине отопительной техники Boiler shop, не советует переходить на пеллетное отопление населению, которое может покупать газ по фиксированной цене.

"Сейчас с такой стоимостью газа для населения это нерационально и нецелесообразно. Но на будущее можно просчитать с учетом инвестиций в сам котел. Переходить на твердое топливо целесообразно в том случае, если разница между отоплением газом и пеллетами будет минимум 20%. Кроме того, ни в коем случае не стоит устанавливать котел осенью. Если вы хотите это делать, делайте весной, летом. Осенью люди ждут котлы по три месяца", — говорит менеджер.

Кроме того, Николай добавляет, что в последнее время на рынке начался большой ажиотаж со стороны малого и среднего бизнеса, у которого нет льгот и который вынужден покупать газ по 30-40 тыс. гривен за тысячу кубометров.

"Очень много юрлиц сейчас перешли на твердотопливные котлы. Они покупают большие объемы, по 200-300 тонн на сезон. Из-за этого многие производители сейчас невероятно завышают цены. Я слышал, как одному предприятию в сфере туризма пришлось закупить пеллеты по цене 10 тысяч гривен за тонну", — говорит Николай.

Он добавляет, что спрос на твердотопливные котлы в этом году очень похож на ситуацию, которая была в 2014 году после российской военной агрессии.

"У заводов-производителей котлов такое количество заказов, что они загружены работой на 2-3 месяца. А 90% котлов по бытовому сегменту(до 60 кВт) раскупили к середине июля. Во второй половине июля и в августе уже ничего не было, и надо было делать предзаказы котлов", — говорит Николай.

Кроме того, он отмечает, что цены на котлы выросли на 30-40% из-за роста цен на сталь, который наблюдался с весны этого года.

С Николаем согласен и менеджер по продаже компании производителя пеллет "Makarov-pelleta" Андрей. Он также говорит, что при текущих ценах на газ населению нецелесообразно переходить на твердое топливо. Однако такой шаг очень выгоден для юридических лиц. При этом цена на пеллеты выросла в 2 раза по сравнению с летом 2021 года. Это связано не только с ростом спроса, но и с изменением политики страны в использовании лесных ресурсов: рубить лес стали меньше, и сырья, которым при производстве пеллет являются отходы деревообрабатывающей промышленности, также стало меньше.

"Мы раньше экспортировали пеллеты в Италию, но сейчас смысла нет, поскольку в Украине цена выше. Раньше была небольшая разница между летним и зимним периодом: летом тонна пеллет стоила 3200 гривен, а зимой 3800 гривен. Тогда не было такого ажиотажа, и сырья было больше. А сейчас на всех пилорамах снизились объемы сырья, и выросла цена на лес. Сейчас тонна пеллет стоит 6-7 тысяч гривен, но я думаю, что если она будет стоить 10 тыс., все равно будут люди, которые их купят", — говорит Андрей.

В свою очередь на заводе по производству пеллет "Пеллет-Энерго Емильчене" также отметили проблемы с дефицитом сырья из-за ужесточения политики государства относительно вырубки леса.

"Со 2-3 квартала из-за фактора госрегулирования древесина на аукционах подорожала в 5-6 раз. В связи с этим обрезки, из которых мы делаем биотопливо, также подорожали", — рассказали на предприятии.

При этом там отметили и рост спроса со стороны юридических лиц. При цене газа в 37 тыс. гривен за тысячу кубометров малый и средний бизнес уходит в те виды топлива, которые дешевле.

При этом само предприятие не может похвастаться сверхприбылями: производство идет с перебоями в связи с нехваткой сырья. А сырья сейчас мало, оно растет в цене и, по мнению представителей предприятия, будет расти до конца отопительного сезона: плохие погодные условия, такие как дождь и снег, затрудняют вырубку и вывоз древесины. Кроме того, заводу сложно конкурировать с большими компаниями, которые массово скупают древесину, и экспортерами, которые вывозят ее при минимальной обработке.

Производители пеллет не могут удовлетворить спрос

Председатель правления Общественного союза "Биоэнергетическая ассоциация Украины" Георгий Гелетуха также отмечает, что цены на биотопливо серьезно выросли. К тому же производство их в Украине не такое большое, чтобы этим ресурсом можно было полностью компенсировать природный газ, однако в последнее время конкурентоспособность твердого топлива существенно выросла из-за роста цен на газ.

"Для того чтобы заменить тысячу кубов газа, нужно 2 тонны таких топливных гранул. Если одна тонна стоит 5 тысяч гривен, это эквивалент 10 тысяч гривен за тысячу кубов газа. То есть 5 тысяч за тонну древесной гранулы — это то же, что и 10 тысяч гривен за тысячу кубов газа. А газ для промышленности, по крайней мере, на той неделе стоил 36 тысяч гривен за тысячу кубов, для бюджетной сферы 16800 гривен за тысячу кубов. И только для населения он дешевый. Выходит, что древесная гранула не может конкурировать с газом для населения, потому что он искусственно субсидирован, но может конкурировать с газом для бюджетной сферы и особенно с коммерческим газом для коммерческих предприятий и промышленности", — говорит Гелетуха.

При этом он отмечает, что рост цен на биомассовые гранулы также был обусловлен тем, что в прошлом году цены на газ были настолько низкими, что пеллеты с ними конкурировать не могли.

"Многие производители либо вообще остановились, либо находились в очень в плохом финансовом положении. Сейчас, наоборот, цены на газ очень высокие, но восстановление производства — это медленный процесс. Сейчас гранул не так много на рынке, нужно время, пока производители нарастят объемы", — говорит эксперт.

Также он считает, что Украине нужна биотопливная биржа. Единая площадка, на которой будут торговать всеми видами биотоплива, а производители будут приходить со своими предложениями, могла бы сдержать рост цен на гранулы и брикеты. Аналогичная модель работает сейчас на рынке электроэнергии и газа: энергоресурсы продаются на Украинской энергетической бирже.

"Эта модель впервые была применена в Литве 7-8 лет назад и очень удачно показала себя на практике. После введения такой модели цены в Литве на биотопливо упали на 25%, и это способствовало тому, что сейчас 80% тепловой энергии производится из биотоплива, а не из газа. Как следствие, рост цены на газ в Литве очень спокойно переносится, ведь они перешли на другие виды энергоресурсов", — говорит Гелетуха.

Он уверен, что если Украина повторит этот опыт и запустит биотопливную биржу, производителей биотоплива станет больше. И хотя древесины в Украине не так много, как и шелухи, рост возможен за счет использования других отходов аграрной отрасли.

"В первую очередь стебли кукурузы, которых у нас очень много, по топливным характеристикам очень похожи на древесину. Поэтому необходимо использовать стебли кукурузы для изготовления брикетов и гранул. При 40 миллионах тонн собранной кукурузы мы получаем как минимум 50 миллионов тонн стеблей и фактически можем произвести из них 15 миллионов тонн гранул и брикетов, а это примерно 7,5 миллиарда кубов газа. Это почти весь импорт. А еще есть стебли подсолнечника, соломы... Газ, скорее всего, сильно не будет дешеветь, поэтому нам нужно научиться выживать с высокими ценами. По нашему мнению, наиболее приемлемая альтернатива — это биомасса, особенно аграрного происхождения. Технологии позволяют использовать ее в любом виде и получать электроэнергию", — отмечает глава Биоэнергетической ассоциации Украины.

Степан Крьока, специально для Delo.ua