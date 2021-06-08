Горячий рынок. Как долго в мире еще будут расти цены на металл и что это даст Украине?

После кризиса, вызванного коронавирусом, экономики стран начали восстанавливаться. Уже с конца прошлого года стали увеличиваться цены на сырьевые товары. С ноября 2020-го в мире начали расти цены на нефть и топливо, и эта тенденция продолжается.

Примерно в то же время пошли вверх цены на сталь и железорудное сырье (ЖРС). Так, в декабре прошлого года цены на ЖРС перешагнули рекордную отметку в $164 за тонну. Рост продолжается по сей день, и по состоянию на 2 июня на азиатских рынках за тонну железной руды дают больше $200. То же самое происходит и с ценами на сталь: стоимость арматуры на рынках ЕС и в Китае остается выше $700 за тонну.

Металлургия всегда была одной из главных бюджетообразующих отраслей Украины. В прошлом году наши металлурги экспортировали порядка 18 млн тонн металлопродукции на сумму $7,69 млрд. Таким образом, рост цен на металл может положительно повлиять на экономику страны.

Delo.ua решило разобраться, каковы причины роста цен на металл и ЖРС, как долго будет длиться восходящий ценовой тренд и что это принесет украинской экономике.

Оттолкнуться от дна

По словам президента объединения металлургических предприятий "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, глобальный кризис в металлургии начался еще летом 2019 года. Тогда цены на металл сильно просели. Пандемия коронавируса привела к дальнейшему падению спроса и снижению цен.

"Практически все развитые и многие развивающиеся страны задекларировали огромное вливание денег в свои экономики. Эти средства пошли на стимулирование спроса и на инфраструктурные проекты, которые очень часто металлоемкие, что и стало причиной сегодняшнего роста цен на металлопродукцию", — сказал Каленков.

По его словам, предложение сырья не поспевало за ростом спроса, что и привело к подорожанию всех сырьевых ресурсов в мире. Украина как экспортер сырьевых материалов от этого выиграет. Цены выросли не только на металлопродукцию и руду, но также на сельхозпродукцию, древесину и другие товары, которые экспортирует Украина. Это, как отметил Каленков, принесет больше валютной выручки в страну.

Следует понимать, что рост цен на сырье временный, он прекратится после увеличения объемов производства сырья. Руда дорожала из-за стабильного спроса со стороны Китая и ввиду проблем у главных поставщиков руды в Китай: Бразилии, по которой коронавирус ударил сильнее, чем по другим странам, и Австралии, которая сейчас переживает осложнения торговых отношений с Китаем. Уже в мае цены на руду начали резко падать и, по прогнозам аналитических центров, продолжат снижаться до конца года.

Цены на металлопродукцию росли из-за увеличившегося спроса на металл. При этом в мире существует большое количество избыточных мощностей по выплавке стали — больше трети текущего объема производства. Это приведет к ужесточению конкуренции, постепенному снижению цены и вытеснению с рынка производителей с высокой себестоимостью. Поэтому украинским производителям следует ограничить увеличение затрат, чтобы выдержать эту конкурентную борьбу.

По словам президента объединения металлургических предприятий "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, глобальный кризис в металлургии начался еще летом 2019 года. Тогда цены на металл сильно просели. Пандемия коронавируса привела к дальнейшему падению спроса и снижению цен.

"Практически все развитые и многие развивающиеся страны задекларировали огромное вливание денег в свои экономики. Эти средства пошли на стимулирование спроса и на инфраструктурные проекты, которые очень часто металлоемкие, что и стало причиной сегодняшнего роста цен на металлопродукцию", — говорит Каленков.

С Каленковым согласен и старший аналитик инвестиционной компании Dragoon Capital Денис Саква. По его словам, в мире возобновляется спрос на сталь, соответственно, и на руду. Первоначальным драйвером был Китай, который закупал всю руду. Постепенно спрос начал восстанавливаться в Европе и США из-за решений правительств по стимулированию экономики. Экономики стали "заливать деньгами", чтобы вкладывать в металлоемкие проекты. По мнению Саквы, пока сигналов охлаждения рынка нет, ни одна из стран не хочет останавливать свою экономику.

"Думаю, этот год будет очень хорошим. Но инфляция в мире начинает раскручиваться, и правительства стран станут перед выбором: продолжать стимулировать экономики и раскручивать инфляцию или постепенно зажимать фискальные стимулы. Не думаю, что сейчас кто-то скажет, когда это начнется", — говорит аналитик.

Ложка дегтя

Инвестиционный советник компании Slav invest Павел Педина считает, что рост цен может привести к увеличению темпов инфляции. Настоящей проблемой для мировых рынков будет рост инфляции в Китае и ответные действия китайских властей.

"Административное давление Китая на цены создаст шоки на рынках стали из-за глобальной возможности резкого роста цен на сталь и ее дефицита на мировом рынке. Не стоит забывать и о конфликте между Китаем и Австралией, которая является одним из главных поставщиков ЖРС на китайский рынок", — говорит Педина.

По его словам, Китай активизирует свою кампанию по сдерживанию сырьевого бума. Власти обещают суровое наказание за нарушения на товарных рынках, начиная от чрезмерных спекуляций и заканчивая распространением фейковых новостей. В свою очередь Министерство промышленности Китая будет стремиться создать механизм сдерживания производства стали в зависимости от уровня выбросов углерода: Китай будет сдерживать инфляцию, используя экологическую повестку.

По мнению эксперта, проблемы в логистике останутся и в следующем году, а значит, цены продолжат расти. Однако воздействие таких крупнейших экономик, как Китай, может на какой-то период загнать цены вниз, но с определенными последствиями.

"Сейчас, например, цены снизятся, но через год дойдут до новых высот, которые должны были образоваться. С учетом нарушения сроков поставок и логистики это может создать ситуацию сверх шоков", — говорит Педина.

По словам эксперта, высокие цены на сталь и руду увеличат приток валюты от продажи сырья в Украину. Плюс в планах властей повышение ренты на добычу ЖРС, а это дополнительные поступления в бюджет, макрофинансовая и валютная стабильность, а также возможность обойтись без средств МВФ в этом году.

Однако эти же факторы будут способствовать и повышению инфляции. Значение может быть небольшим, но обычные украинцы столкнутся с подорожанием продуктов питания. Это будет весьма ощутимо для наименее социально защищенных слоев населения, для которых потребительская корзина в значительной мере состоит из продуктов питания.

При этом, по словам заместителя директора по маркетингу компании "Металл Инвест" Елены Шульгиной, динамика роста цен на сырье отрицательно сказывается и на инвестпроектах.

"Мы занимаемся производством и горячим цинкованием металлоконструкций, в первую очередь энергетического направления. После введения RAB-тарифов мы ожидали, что рынок в этом году значительно вырастет. Однако наши клиенты не успевают за динамикой цен на металл, и многие вынуждены постоянно делать перерасчеты. Из-за этого в 2021 году смогли провести тендеры примерно 20% проектов, остальные пересчитывают смету", — говорит Шульгина.

Она отмечает, что многие страны активно поддерживают своих производителей. Например, Турция предоставляет льготное налогообложение в условиях продолжающегося кризиса, там строят и сдают бизнесу индустриальные парки с подъездными путями, подведенной электроэнергией, водой и газом по льготным ценам. Таким образом колебания цен на мировом рынке полуфабрикатов смягчаются при выпуске готовой продукции с добавленной стоимостью.

Движение вверх

Мир восстанавливается после кризиса 2020-го. Мировые лидеры решили перезапустить экономики своих стран, вливая в них триллионы долларов, которые идут на финансирование инвестпроектов. Из-за этого спрос на руду и ЖРС останется стабильным по крайней мере до конца года. Все это позволит Украине восстановиться после экономического кризиса и локдаунов, а валютные поступления от продажи сырья смогут обеспечить макроэкономическую стабильность, укрепить национальную валюту и позволить Украине пережить этот год без финансовых вливаний МВФ.

Для украинских металлургов высокие цены на сталь — шанс провести экологическую модернизации своих производств и таким образом сохранить для себя европейский рынок, который с каждым годом будет становиться все требовательнее.

Но не стоит забывать, что украинский бизнес и многие украинцы еще не до конца оправились от последствий кризиса прошлого года. Если вместе с ростом поступлений власти не позаботятся о создании рабочих мест и повышении доходов населения, инфляция может больно ударить по тем украинцам, у которых основные статьи расходов — это покупка продуктов питания и оплата коммунальных платежей. А учитывая то, что после кризиса таких людей немало, грядущая инфляция может ознаменоваться социальными потрясениями.

Степан Крьока, специально для Delo.ua

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