Суперцикл и газ. Как рост цен на газ скажется на отопительном сезоне?

В начале июля стоимость газа на украинском рынке впервые в истории превысила 15 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Причиной такого скачка стал рост цен на европейских газовых хабах: выше $400 за 1 тыс. куб м. И хотя позже цена немного просела, она на данный момент остается достаточно высокой. При этом сейчас период закачки газа. В конце июня запасы голубого топлива составляли 16 млрд куб. м, тогда как до начала отопительного сезона правительство хочет аккумулировать в подземных хранилищах минимум 17 млрд куб. м.

Стоимость газа, как и других сырьевых ресурсов, будет расти по крайней мере до конца года. Это может стать хорошим шансом для "Нафтогаза" отыграться после убыточного 2020-го. С другой стороны, компания в рамках ПСО будет вынуждена продавать газ бытовым потребителям по фиксированной цене, которая гораздо ниже рыночной. Таким образом по итогам 2021 года "Нафтогаз" недополучит прибыль.

Еще не совсем понятно, каким будет запущенный в прошлом году рынок газа для населения. После известной сделки "Нафтогаза" и "Йе Энергия" эти компании получили в свое распоряжение дешевый ресурс для населения, поэтому остальные игроки вряд ли смогут оставаться конкурентными на рынке газа для населения в текущем отопительном сезоне.

Также неясно, на каких условиях будет поставляться газ для тех предприятий теплокоммунэнерго, которым ПСО отменили. Вполне логично, что рост цен на газ будет способствовать увеличению тарифов на отопление. Вопрос лишь в том, насколько вырастут эти тарифы.

В любом случае текущая ситуация с ценами на газ вызывает много вопросов, ответы на которые мы и попытаемся найти.

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Цены, "Нафтогаз" и отопительный сезон

В "Нафтогазе" уверяют, что рост цен на газ никоим образом не отменит годовой тариф в будущем отопительном сезоне, а для оптовых потребителей, производителей тепла и горячей воды в НАК разработали трехлетний контракт.

"Мы наблюдаем спрос на такое предложение, поэтому продолжаем принимать заявки от ТКЭ и ОСМД. По состоянию на 10 июля для заключения соответствующих соглашений обратилось более 370 контрагентов, и оператор газотранспортной системы уже подтвердил заявки для 295 потребителей. Говоря о розничном рынке, мы осознаем угрозы энергетической бедности и как национальная компания работаем над вариантами решения этой проблемы", — сообщил Delo.ua директор департамента интегрированных коммуникаций "Нафтогаза" Максим Билявский.

Он отметил, что газовый рынок работает недостаточно эффективно, поэтому НАК ищет решения, которые удовлетворяли бы каждый элемент цепи от добытчика к потребителю.

Основатель консалтинговой компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль считает, что "Нафтогаз" не будет бедствовать из-за высоких цен. По годовому тарифу "Нафтогаза" для бытовых потребителей цена составляет 7,96 грн/куб. м, на бирже выше почти в два раза — 15 грн/куб. м. Однако Кобаль уверен, что высокие цены, которые по прогнозам останутся такими и в первом квартале следующего года, не скажутся на кошельках бытовых потребителей.

"Была идея отказаться от ПСО, но высокая цена на газ была бы очень некомфортной для большей части потребителей. Под давлением правительства "Нафтогаз" был вынужден продавать газ населению по не рыночной цене. Для НАК это не очень выгодно, но в прошлом году в это время компания поставляла газ по 3 тыс. грн за 1 тыс. куб м, а сейчас цена намного выше. О возможных убытках НАК говорить не приходится", — считает эксперт.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев также считает, что рост цен на газ не повлияет на тарифы для населения. Разве что эта ситуация отразится на тарифах на централизованное отопление и подогрев воды, поскольку теплокоммунэнерго будет получать газ по тем ценам, которые для них установит "Нафтогаз", а договоренности, устраивающей обе стороны, пока нет.

"Ассоциация городов Украины обеспокоена, потому что тарифы на отопление в Черновцах увеличатся на 70%, в Полтаве на 50%. В среднем по Украине ожидается рост на 30-40%. Это связано с тем, что местным властям пока не удается договориться с "Нафтогазом", а Кабмин, вместо того чтобы быть арбитром в этой ситуации, поддерживает "Нафтогаз", — говорит Рябцев.

По его мнению, из-за несоблюдения ранее принятого меморандума тарифы на тепло и горячую воду в Киеве вырастут примерно на 30-40% по сравнению с прошлым годом.

В свою очередь руководитель газопоставляющей компании ETG.UA Владимир Шведкий также отмечает, что в ближайшее время цена на газ будет расти.

"Ситуация на европейских рынках благоприятствует восходящим тенденциям. Причин тому две — высокий спрос на газ в Азии, что способствует перенаправлению потоков LNG мимо Европы, плюс "Газпром" отыгрывает потери во время локдаунов 2019-2020 годов. Чтобы удачно разыграть карту с "Северным потоком", "Газпром" в ручном режиме регулирует загрузку украинской ГТС, сокращая транзит в ЕС в период закачки природного газа в ПХГ, когда Европе нужны большие объемы. Это создает дефицитный спрос и провоцирует рост цен на рынках еврозоны. Украинский рынок, имея дефицит собственного ресурса и ориентируясь на маркеры европейских хабов, получает высокие импортные цены на газ, бьющие рекорды. Мы имеем дело с перегревом цен на рынке, и трудно сказать, когда этот тренд будет сломлен", — отмечает Шведкий.

Однако, по прогнозам компании ETG.UA, запасов газа в подземных хранилищах, находящихся на балансе "Нафтогаза", а также газа, добытого в 3-м и 4-м кварталах 2021 года и в 1-м квартале 2022-го, будет достаточно, чтобы покрыть потребности населения и ТКЭ.

"Такие компании, как "Нафтогаз", должны отвечать по своим договорным обязательствам перед населением. Я уверен, что НАК найдет газ для своих потребителей — населения и компаний, чтобы они могли выполнить поставки по фиксированным ценам, как того требует постановление НКРЭКУ", — отмечает топ-менеджер ETG.UA.

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Рынок газа для населения

Геннадий Кобаль считает, что запущенный год назад рынок газа для населения закрылся еще в начале 2021-го: "Когда на спотовом рынке цена стала выше, чем поставка газа для населения. рынок поставки газа для населения для независимых трейдеров закрылся. Компании либо продолжают нести убытки, либо уходят с рынка".

По его словам, некоторые компании ушли с этого рынка и работают на рынке поставок газа для бизнеса. В лучшей ситуации находятся добывающие компании и трейдеры, которые с ними работают, потому что цена в Украине остается ниже, чем в Европе. На рынке газа для населения продолжают работать компании с небольшим количеством бытовых потребителей.

"Во-первых, это не бизнес, во-вторых, объемы незначительные. Несколько крупных игроков просто ушли с этого рынка, потому что здесь миллионные убытки. Очень сложно работать на рынке, когда есть проблема с балансировкой. Даже когда цена была привлекательна, убытки были из-за небалансов", — говорит Кобаль.

Шведкий также считает, что в будущем отопительном сезоне новых поставщиков на рынке газа для населения не будет, так как с учетом текущих цен это может быть губительно для бизнеса.

"Произойдет сужение круга игроков. Полагаю, не больше 3-5 независимых поставщиков останутся на розничном рынке. При текущей цене на уровне 15 грн за 1 куб. м с НДС вряд ли найдутся смельчаки, готовые поставлять газ населению по 7,99 грн за 1 куб. м и нести убытки более 7 тыс. грн на 1 тыс. кубов ради присутствия в рынке", — отмечает топ-менеджер.

Он подчеркивает, что есть печальный пример "Мариупольгаза", утратившего способность обеспечивать газом своих потребителей. Но самое главное — за последние полгода значительно вырос уровень знаний потребителей. Они лучше ориентируются в инструментах поиска выгодной цены. Поэтому вряд ли поставщики будут поставлять газ по рыночной цене. Похоже, что следующий отопительный сезон Украина будет жить в режиме версии ПСО 3.0.

Поставки газа в убыток — негативный фактор как для государственных, так и для независимых участников. Но пока действует фиксированный годовой тариф, потребители защищены от резкого скачка цен в межсезонье и отопительный сезон. Такой инструмент обеспечит населению защиту от негатива, связанного с непрогнозируемым ростом цен на газ больше чем в три раза по сравнению с прошлым годом.

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Добыча

Высокая стоимость сырья выгодна добывающим компаниям. Так, из-за роста цен "Нафтогаз" пересматривает свой финансовый план, который в ближайшее время будет представлен наблюдательному совету. При этом высокие цены НАК считает позитивом. На фоне роста цен в компании пересматривают планы бурения и проведения других работ в существующем фонде скважин.

"Высокая цена на спотовом рынке именно для этого сегмента означает, что затратные технологические мероприятия уже имеют экономический смысл", — говорит Билявский.

При этом Кобаль сомневается, что высокие цены поспособствуют росту добычи. По его мнению, при цене на газ выше 6 тыс. почти все проекты рентабельны — глубокое бурение, новые месторождения и т. д. Также стоит учитывать, что у "Нафтогаза" есть три месторождения, себестоимость добычи на которых низкая. Однако за предыдущие периоды показатели добычи "Укргаздобычи" демонстрировали 5%-ное падение.

"Чтобы говорить о приросте, нужно иметь лучшую базу запасов. На тех месторождениях, на которых сейчас работает "Укргаздобыча", добыча будет падать. На старых месторождениях добыча будет сокращаться, потому что они на 80-90% разработаны. Там остается мало газа. Но если удастся запустить проекты по разработке нетрадиционных месторождений, плотных коллекторов(т.н. "сланцевый газ", — Delo.ua), добычи на шельфе, можно будет говорить о росте добычи", — считает Кобаль.

При этом по мнению Шведкого, цены в Украине могли быть и ниже если бы Укргаздобыча активнее инвестировала в добычу газа. Однако в прошлом году добыча сократилась не только у госкомпаний, но и у частных компаний из-за шока от низких цен. В этом же году многие пытаются отыграть потери прошлого года.

Теоретически увеличить добычу можно было бы путем совместной разработки месторождений государственными и частными компаниями. Однако на практике многие вопросы относительно соглашений по распределению продукции (СРП) до сих пор не урегулированы.

Так, в конце 2020 — в начале 2021 года Украина подписала восемь СРП с ведущими газодобывающими компаниями: добывающим активом "Нафтогаза", ДТЭК Нафтогаз, Geo Alliance Group, "Захиднадрасервис" и американской компанией Aspect Energy. Гарантированные инвестиции в разработку площадей составят не менее $400 млн в течение пяти лет. Однако на практике законодательные пробелы ставят под угрозу каждый из этих проектов.

"Большинство компаний после подписания СРП уже получили специальные разрешения на пользование недрами. Теоретически это означает, что после объявления даты начала работ они могут приступать к освоению нефтегазовых площадей, но на практике ситуация совсем другая. Из-за законодательных пробелов газодобытчики не могут полноценно проводить работы на участках, ведь соглашения предусматривают одобрение целого ряда документов. Важно оперативно внести изменения в профильное законодательство и разработку новых документов для старта проектов, ведь Украина должна быть заинтересована в скорейшей разработке нефтегазовых участков", — отмечает исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

О необходимости привести в порядок законодательство говорят и в "Нафтогазе". Так "Укргаздобыча" будет разрабатывать четыре нефтегазовых участка в рамках уже заключенных СРП. Однако в компании отмечают, что без урегулирования соответствующих бюрократических процедур начать добычу газа на участках невозможно.

Степан Крьока, специально для Delo.ua

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