Цена на газ в Украине подскочила до рекордного значения

1 июля на торгах украинского рынка цены на природный газ впервые в истории превысили 15 тысяч грн за тысячу кубометров.

В "Главкоме" отмечают, что цены за день выросли на 1,5 тысячи грн за кубометр. В издании указали, что стоимость газа растет из-за высокого спроса и недостаточного предложения.

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В то же время, как сообщается в издании, катализатором стал рост котировок в Европе.

По данным "Главкома", цены на украинском рынке растут вслед за ценами на европейском рынке — так, 1 июля цена в Европе уже превысила 15 тысяч 936 грн за тысячу кубов.

То есть, спотовые цены на газ в ЕС превышают $400 за тысячу кубометров и держатся на максимальном уровне в течение последней недели.

С начала года спотовые цены на газ в Европе подскочили почти в два раза.

В частности, к началу июня европейские хранилища были заполнены менее чем на 37%. В них находилось 40 млрд кубометров газа — вдвое меньше, чем год назад.

Напомним, ранее Верховная Рада упростила присоединение к газотранспортной или газораспределительной системе.

Перед этим 16 газоснабжающих компаний подняли стоимость газа для населения с апреля, после окончания ограничения в 6,99 грн/кубометр, действовавшего по решению ​​Кабинета министров в феврале-марте.

До этого Министерство энергетики заявило, что не намерено продлевать действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 грн/кубометр для бытовых потребителей.

Источник фото: Depositphotos.