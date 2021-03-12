Минэнерго не будет продлевать ограничение цены газа для населения в 6,99 грн/кубометр

Министерство энергетики не намерено продлевать действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 грн/кубометр, установленной Кабинетом министров на февраль-март для бытовых и ряда других потребителей. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ ведомства на запрос информагентства.

При этом Минэнерго ожидает, что завершение действия ограничения не повлечет за собой увеличение цены на газ, и цена ресурса в годовых контрактах для бытовых потребителей не будет превышать существующий уровень.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Ранее на рынке обсуждалась возможность продления, как минимум на апрель как последний месяц отопительного сезона, упомянутого ограничения цены ресурса.

Читайте также: Рада продлила срок установки счетчиков газа для населения до 2023 года

Отметим, что 3 марта Кабмин поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства срочно подготовить проект решения, предусматривающий продажу ПАО "Укргазвыдобування" в марте 2021 года газа поставщикам и производителям тепловой энергии для нужд потребителей коммунальных услуг, в том числе ОСМД и ЖСК, по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Кроме того, Кабмин намерен обязать "Укргазвыдобування" с апреля 2021 года продавать весь объем газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз".

Инициировавший это поручение исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко объяснил, что уже в марте необходимо провести всю кампанию контрактирования, чтобы с апреля появился годовой продукт на розничном рынке.

НКРЭКУ на своем заседании 5 марта предварительно одобрила решение, которым обязала всех поставщиков газа предлагать бытовым потребителям базовый годовой пакет сроком действия с 1 мая по 30 апреля по фиксированной цене.

Напомним, 18 января Кабмин установил на февраль-март предельную цену газа в 6,99 грн/кубометр для бытовых потребителей, а также для объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперативов и религиозных организаций.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль изначально инициировал такое ограничения на период до конца карантина из-за Covid-19 или до конца отопительного сезона.

Отметим также, что, по словам Витренко, себестоимость газа, поставляемого населению, составляет лишь около 2,6 грн/кубометр, то есть в два-три раза меньше, чем цена, которую сейчас фактически платят украинцы.

"Почему бы не продавать по 2,6 грн? Зачем продавать по 6,99? Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 грн. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно из чего-то платить. Далее. Есть налоги. И есть оператор ГТС, который обслуживает трубы высокого давления. Это тоже расходы", — объяснял чиновник.

В то же время ранее он заявлял, что субсидии унижают достоинство украинцев, навязывая им ощущение бедности.