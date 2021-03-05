НКРЭКУ предварительно одобрила "годовой газовый продукт" — фиксированную цену на топливо

Национальная комиссия по осуществлению регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг предварительно одобрила введение годового газового продукта — модели, при которой бытовые потребители заключают с поставщиком газа договор на год и поставки идут по усредненной годовой цене. Такое решение комиссия приняла на заседании в пятницу.

"Годовой продукт — это действительно цивилизационно правильный инструмент, который позволит не шарахаться потребителям и не смотреть каждый месяц, какая цена газа. Нивелировать волатильность и защитить таким образом потребителей. Поэтому годовой продукт будем вводить. Сегодня предварительно одобряем с тем, чтобы с 1 мая его ввести", — сказал в ходе заседания председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

По его словам, данное одобрение является предварительным, после этого будет регуляторная процедура, которая будет длиться около месяца. Тарасюк пригласил всех участников рынка присоединиться к дискуссии по этому вопросу.

"Наша задача, мы хотим не потерять наше приобретение в виде смены поставщика и делаем все для этого. Но действительно есть вопрос совмещения годового продукта и свободной смены поставщика. Сейчас мы нашли инструмент, который позволяет сохранить и то, и создать годовой продукт", — отметил глава НКРЭКУ.

Напомним, 2 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже во втором квартале поставщики газа должны будут представить "годовые газовые продукты". Позже он заявил, что при введении модели "годового продукта" цена на газ для населения должна быть одинаковой.

Ранее сообщалось, что Кабмин хочет ввести фиксированную цену на газ для населения с 1 апреля. Дата запуска годового тарифа была обусловлена окончанием действия фиксированной правительством цены в 6,99 грн за кубометр.

Заместитель председателя Офиса президента Юлия Свириденко заявила, что фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за кубометр будет действовать до конца марта 2021 года.

В свою очередь исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявлял, что цены на газ не вырастут выше установленного правительством уровня 6,99 грн за кубометр и после того, как госрегулирование потеряет действие в апреле. Позже он добавил, что речь идет о "годовом газовом продукте".

Как известно, с целью смягчения колебаний на рынке газа правительство хочет создать "годовой газовый продукт" — фиксированную для потребителей цену в год.

Напомним, Кабмин ввел государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, цена — 6,99 грн за куб. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.