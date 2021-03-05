Энергетика 7 часов назад

Рада продлила срок установки счетчиков газа для населения до 2023 года

Норма распространяется на бытовых потребителей в частных домах и квартирах, использующих газ только для приготовления еды

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Верховная Рада продлила срок установки счетчиков природного газа для бытовых потребителей до 1 января 2023 года.

За соответствующий законопроект №4248-1 во втором чтении и в целом проголосовало 244 депутата. Ни один не проголосовал против.

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Решение поддержали 192 нардепа от "Слуги народа", все присутствовавшие представители "Оппозиционной платформы — За жизнь", групп "Доверие" и "За будущее", а также часть фракции "Голос". Автором законопроекта является нардеп Сергей Шахов (группа "Доверие").

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Указанная норма вносится в закон об обеспечении коммерческого учета природного газа и распространяется на бытовых потребителей, проживающих в частных домах и квартирах и использующих газ только для приготовления еды.

Согласно действующей редакции закона, срок установки счетчиков для этой категории закончился еще 1 января 2021 года.

Напомним также, что с 1 мая в Украине планируется ввести "годовой газовый продукт" — модели, при которой бытовые потребители заключают с поставщиком газа договор на год и поставки идут по усредненной годовой цене.

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